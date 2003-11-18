رئيس ستاد ارتش اسرائيل از هند ديدار خواهد كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري هند ، اين سفر دو ماه بعد ازديدار آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي از هند انجام خواهد شد .

بنابراين گزارش اسرائيل يكي از بزرگترين فروشندگان تجهيزات نظامي در دنيا مي باشد كه چند سال پيش ازهواپيماهاي پيشرفته غير قابل رديابي گرفته تا سيستمهاي ضد موشكي در اختيار هند قرار داده است .

منابع هندي مي گويند انتظار مي رود كه در خلال ديدار موشه يعلون از هند چندين مانور مشترك نظامي بين دو كشور برگزارشود .

همچنين اسرائيل علاوه بر آموزش ضد تروريستي نظاميان هندي در زمينه تجهيزات هشدار دهنده مرزي و پروژه ساخت زيردريايي با اين كشور همكاري دارد .علاوه بر سيستمهاي راداري هشدار دهنده موسوم به فالكوم و سيستم هاي دفاع ضد موشكي باراك و قرار دادهاي دفاعي ديگر دو كشور در مورد ساخت ماهواره هاي جستجوگر -2 و هرون نيز همكاري خواهند داشت وهند نيز تاكنون چندين ماهواره جاسوسي از اسرائيل خريداري كرده است .