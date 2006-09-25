قرارداد عمادرضا با سپاهان كاملا قانوني است/ كليه مدارك قرارداد او موجود است

مسئول ثبت قراردادهاي فدراسون فوتبال درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: قرارداد عمادرضا با سپاهان هيچ مشكلي ندارد و كاملا قانوني است. من نمي دانم باشگاه پرسپوليس به دنبال چيست. با اين حال به عنوان كسي كه سال ها مسئوليت اين كار را در فدراسيون فوتبال بر عهده دارم بايد به شما بگويم مدارك آقاي عماد رضا موجود است و او كاملا به طور قانوني در بازي هاي فينال جام حذفي به ميدان رفته است.

وي در ادامه تصريح كرد: در اين چند روز بارها و بارها با من تماس گرفته اند و در اين خصوص از من سوال پرسيده اند. در حالي كه اصل اين موضوع بي پايه و اساس است و مهاجم سپاهان براي حضور در اين ديدار مشكلي نداشته است. تا پيش از اين باشگاه فولاد خوزستان از عماد رضا شاكي بود اما آقاي رضاييان از شكايت باشگاه فولاد خوزستان صرفنظر كرد و با اين حساب مشكلي براي حضور اين بازيكن در بازي فينال وجود نداشته است.

گريگوريان در پايان تصريح كرد: من روز پنج شنبه براي اينكه آي تي سي اولادي برسد تا ساعت 15 در فدراسيون حضور داشتم و كمال همكاري را با باشگاه پرسپوليس به عمل آوردم اما در نهايت دستمزد اين همه تلاش را با چنين اتهاماتي مي دهند كه واقعا جاي تاسف دارد. ما همواره در اين سال ها سعي كرده ايم تا مشكلات تيم ها را برطرف كنيم و اين را وظيفه خود دانسته ايم.