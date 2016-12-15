نیازی به واردات مرکبات نیست/۱۰۰۰ تن کیوی یخ زده خریداری می شود

دلاور حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۷۰۰ هزار تن پرتقال در استان قابلیت ذخیره سازی برای عید را دارد، از اینرو هیچ نیازی به واردات مرکبات نیست.

وی درباره صادرات مرکبات نیز گفت: صادرکنندگان می توانند با استفاده از یارانه صادراتی نسبت به صادرات مرکبات استان اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره خسارت ناشی برف اوایل آذرماه سال جاری افزود: دولت برای جبران بخشی از خسارت باغداران دو هزار میلیارد ریال وام ده درصدی در نظر گرفته است، همچنین دولت ۳۰۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای باغداران خسارت دیده در نظر گرفت.

وی در عین حال تصریح کرد: دولت ۲۰۰ میلیارد ریال برای خرید کیوی از باغداران خسارت دیده درنظر گرفته است و خرید کیوی های یخ زده از سه روز پیش در استان آغاز شد و کیوی های خسارت دیده به استان های دیگر برای فرآوری و تبدیل ارسال می شود.



حیدرپور با اشاره به اینکه هر کیلو کیوی ۶۰۰ تومان از باغداران خریداری می شود اظهار داشت: اکنون حدود هزار تن کیوی خریداری شده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره خرید پرتقال صنعتی نیز گفت: تاکنون سه هزار تن پرتقال صنعتی از باغداران با قیمت پنج هزار و ۵۰۰ ریال خریداری شد اما ظرفیت پایین کارخانه های صنایع تبدیلی باعث کندی تحویل پرتقال های صنعتی شده است.



وی در عین حال تصریح کرد: تاکنون برای خرید حدود هشت هزار تن پرتقال حواله صادر شده است و روزانه حدود ۵۰۰ تن پرتقال صنعتی در استان از باغداران تحویل گرفته می شود.



حیدرپور درباره خسارت برف و سرما به بخش کشاورزی عنوان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی در حال بررسی دقیق خسارت های برف و سرما هستند تا نسبت به پرداخت تسهیلات به باغداران خسارت دیده اقدام شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بابت معطلی باغداران و رانندگان در صفوف طولانی تحویل پرتقال های صنعتی عذرخواهی کرد و گفت: برای کاهش صفوف تحویل پرتقال های صنعتی، خرید پرتقال های صنعتی در استان متوقف شده است.



حیدرپور درباره خرید تضمینی پرتقال نیز گفت: خرید تضمینی پرتقال درجه یک به سازمان تعاون روستایی ابلاغ شد و پرتقال های درجه یک کیلویی ۸۳۴ تومان خریداری می شود اماپرتقال های درجه سه احتمالا از روز جمعه خریداری خواهند شد که بصورت جعبه ای خریداری می شود.



وی ادامه داد: پرتقال های درجه دو کیلویی ۷۳۰ تومان و پرتقال درجه سه کیلویی ۵۵۰ تومان خرید می شود و در هر شهرستان حداقل یک مرکز خرید، کار خرید تضمینی پرتقال را انجام می دهد و ۲۰ هزار تن پرتقال برای ذخیره سازی شب عید از طریق مناقصه محدود شهرستانی اقدام می شود.

وی با بیان اینکه هر شهرستان سهمیه جداگانه ای برای خرید پرتقال های ذخیره سازی شب عید خواهد داشت گفت: از سه طریق کار خرید پرتقال های استان انجام خواهد شد.