عبدالرحيم سعيدي راد : اشعار جشنواره پسند زيبنده سال پيامبر اعظم (ص) نيست





اين شاعرمعاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : رسالت اهل قلم و ذوق درسالي كه به نام حضرت رسول اكرم (ص) نامگذاري شده بسيار به جا و طبيعي است و بايد به طور ويژه به اين موضوع پرداخته شود .

عبدالرحيم سعيدي راد ادامه داد : آنچه مسلم است توجه ويژه به اين مقوله به معني ارائه آثارازنظركمي است ، اما توجه اصلي بايد مربوط به مطالعه ژرف و تفكر پيرامون آن باشد و اگر قرارباشد به برگزاري شتابزده چند همايش و جشنواره و جايزه دادن به عده اي اكتفا شود ، كارخاصي انجام نشده است . دراين خصوص هم به لطف خدا عده اي حرفه اي وجود دارند كه درهرزمينه اي كه فكرش را كنيد در كمترازچند ساعت آثاري خلق مي كنند و معمولا جوايزهم براي اين همين عده است !

وي ياد آورشد : ازطرفي حالا كه هرسال به يكي ازشخصيت هاي برجسته ديني اختصاص دارد لازم است مسئولان امرهرسال عملكرد سال گذشته را نقد و بررسي كنند تا در سايه اين تحقيق ازحركات شتابزده و سطحي و كم بازده جلوگيري شود .

اين شاعرتصريح كرد : اين كه اشاره مي شود كه به بعد حماسي پيامبر(ص) پرداخته نشده ، حرف درستي است . در روايتي از قول حضرت امير(ع) كه خود درشجاعت نظيرنداشته اند ، با اين مضمون نقل شده است كه : " هرگاه فشار و جنگ برما زياد مي شد به پيامبر(ص) پناه مي آورديم ." اين سخن ارزشمند بيانگراين است كه حضرت رسول (ص) دربعد حماسي هم سرآمد بوده است ؛ اما نكته قابل توجه اين است كه همانگونه كه به ابعاد حماسي اين حضرت اشاره و پرداخته نشده ، به سايرابعاد وجودي ايشان هم پرداخته نشده و در حد اشاره و گذرا بوده است .



وي اضافه كرد : به عنوان نمونه لازم است به اين موارد پرداخته شود : دوران نوجواني و جواني ، زندگي خانوادگي (همسرداري ، تربيت فرزند و ... ) عدالت محوري درجامعه ، شيوه مديريت ، رنج ها و مشقت ها ، علم محوري ، شيوه مبارزه و رزم ، ساده زيستي ، شادي كردن ، لباس پوشيدن ، نحوه تبليغ دين ، امر به معروف و نهي از منكر ، شيوه برخورد با مسائل و مشكلات ، آزادي و توجه به راي مردم و ...

گردآورنده كتاب شعر" فانوس هاي سنگي " با موضوع مقاومت مردم فلسطين اظهارداشت : براي خلق هراثري خصوصا چنين شخصيت برجسته اي كه شخص اول اسلام است ، ابتدا بايد " شناخت " لازم حاصل شود كه آن هم لازمه اش مطالعه عميق است ، چيزي كه متاسفانه درشرايط فعلي به ندرت اتفاق مي افتد .

عبدالرحيم سعيدي راد خاطرنشان كرد : جاي تاسف دارد كه اكثراشعاري كه اين روزها با موضوع پيامبر(ص) در مطبوعات درج مي شود ، يا ازرسانه ها به گوش مي رسد غالبا اشعاري براي رفع تكليف است و آثارقابل تامل به ندرت ديده مي شود . البته علل زيادي مي توان براي اين قضيه برشمرد كه دردسترس نبودن منابع غني ، مطالعه كم ، تلاش براي رساندن شعربه جشنواره ها و همايش هاي ادبي و ... ، برخي ازآنهاست .