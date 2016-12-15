لزوم توجه جدی به فروچاله ها در میناب/معیشت صیادان در خطر است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری صبح پنجشنبه در سی و هفتمین سمینار سالیانه حفظ نباتات کشور که با حضور وزیر جهاد کشاورزی در بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه استان هرمزگان ۴۰۰ روستا در کنار ساحل دارد، عنوان کرد: محل معیشت این روستائیان صیادی و کار تجارت است که به دلیل مشکلات موجود در صیادی امکان بهره مندی زیادی از این بخش ندارند.

وی ادامه داد: طرح های بزرگ صیادی با وضعیت مالی صیادان همخوانی ندارد و از وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم این طرح ها در مقیاس کوچک در چند روستای استان به صورت پایلوت اجرایی شوند و در صورت موفقیت آنها را در سایر روستاها اجرایی کنیم.

استاندار هرمزگان افزود: هرمزگان از طریق گمرکات نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه دارد و دو هزار و ۲۴۰میلیارد تومان نیز از طریق عوارض ارزش افزوده به خزانه واریز می کند اما مردم در زمینه معیشت مشکلاتی دارند و زمانی که سرمایه های بسیاری در هرمزگان وجود دارد زیبنده نیست مردم در مشکلات زندگی کنند.

جادری با اشاره به وضعیت دشت میناب، اظهار داشت: توجه ویژه وزیر جهادکشاورزی به رفع مشکل فروچاله ها در میناب کمک می کند و امیدواریم بتوانیم در این زمینه براساس مطالعات انجام شده در شورای عالی آب به نتیجه برسیم.

وی به وضعیت آب های جاری در استان هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: در هرمزگان ۵۰۰ میلیون مترمکعب روان آب شیرین وارد دریا می شود که به جای احداث آب شیرین کن می توان این آب ها را مهار کرد و اگر رودخانه های پر آب استان در قالب آب های مرزی تعریف شوند، می توان از این آب ها استفاده کرد.

استاندار هرمزگان خواستار تامین اعتبار برای مقابله با بیماری جاروک جادوگر در باغات لیموی هرمزگان شد و اظهار داشت: رفع این مشکل نیازمند اعتبار و توجه و ویژه وزارت جهاد کشاورزی است.

جادری خاطرنشان کرد: خرماهای مرغوب موجود در هرمزگان می تواند برای این استان یک برند باشد و یکی از مطالبات مردم این استان توجه به این محصول است.