همراهی با دشمنان اسلام جز رسوایی و شکست، عاقبتی نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی صبح امروز در مراسم افتتاحیه سیامین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی سخنان خود را در هفت محور دستهبندی کرد و گفت: بر اساس آیه «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» وحدت اسلامی نه یک استراتژی، بلکه اساس هویت امت اسلامی است؛ به گونهای که بر اساس این آیه، پایه و اساس همه ادیان الهی، دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه است. هر گونه گفتار و رفتاری که منشأ پراکندگی و نزاع شود، با تعالیم اسلامی و شریعت محمد(ص)، در تضاد و تقابل است؛ به همین دلیل وظیفه همه مسلمین، دعوت به سوی وحدت و تلاش در جهت حفظ و تقویت آن است.
وی افزود: پدیده زشت تکفیر، پدیدهای ضد اسلامی است که متأسفانه اخیراً شاهد آن هستیم. مسئله ای که بنده میخواهم به آن اشاره کنم، در خصوص فتنه فرقهگرایی در میان جامعه اسلامی است. در چند سال اخیر توطئه مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل به وجود آمده که متأسفانه برخی از کشورهای منطقه در دام آن گرفتار شدهاند. با وجود آشکار شدن این حقیقت، متأسفانه اظهاراتی در حمایت از این گروهها دیده میشود که بسیار جای تأسف دارد و اسفبارتر اینکه برخی از شخصیتها به جای محکوم کردن این دولتهای شوم، ملتهای مظلوم منطقه را متهم به فرقهگرایی میکنند. باید توجه داشت که یکی از مهمترین اهداف این مثلث شوم، دامن زدن به توطئه جنگ و آتشافروزی منطقه با حمایت از دولت اسرائیل است.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: همه ما میدانیم که مسئله فلسطین تنها مسئله مردم آن ملت نیست. فلسطین قلب منطقه به شمار میآید و چنگاندازی بر آن، به معنی چنگ انداختن به کل کشورهای منطقه است؛ به همین دلیل وظیفه ملی همه ملتها و حاکمان این است که به دفاع از مردم فلسطین به پا خیزند و از مقاومت این مردم حمایت کنند.
آیتالله اراکی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه امروزه دوران طغیان کشورهای سرکش به پایان رسیده، توضیح داد: تحولاتی که امروز در جهان غرب و آمریکا شاهد آن هستیم، نشانه آن است که دوران طغیان کشورهای سرکش تمام شده و دوره جدیدی در راه است؛ دورهای که در راستای اثبات جبهه مقاومت است. به بیان دیگر پیروزی مقاومت در فلسطین، عراق و ... نشانه آن است که تحقق وعده الهی به مؤمنان بسیار نزدیک است و این تحولات، همگرایی میان ملل اسلامی را تقویت میکند. جبهه مقاومت باید خود را برای مدیریت جامعه اسلامی در دوره جدید آماده کند و به فکر ساز و کارهای آن باشد.
وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: امروز در منطقه علاوه بر فلسطین، شاهد ظلم و ستم شدیدی از سوی سایر حکمفرمایان هستیم. مثلاً امروز در یمن، شاهد کشتار مردم و در بحرین، شاهد شکنجه مردم توسط نیروهای امنیتی هستیم. در نیجریه کشتار جمعی مسلمین از جمله رهبر اسلامی مثل شیخ زکزاکی اتفاق میافتد. ریشهکنسازی این ناامنیها در سایه احقاقِ حقِ ملتها است و بنده در همین جا از همه شخصیتها و نخبگان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دعوت میکنم در جهت ایجاد صدای واحد و دفاع از حقوق مظلومیت، تلاش و از ادامه ظلم و بیعدالتی، جلوگیری کنند.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در پایان اضافه کرد: به حکام کشورهای اسلامی گوشزد میکنم در برابر شیطنتهای مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل هوشیار باشند. تلاش این کشورها در جهت ایرانهراسی، اسلامهراسی و شیعههراسی و ایجاد اختلاف و بذر کینه میان کشورها است و امروز باید همه کشورها در مقابل این توطئه یکدست شوند و امید این دشمنان را به ناامیدی مبدل و به توصیه رهبر حکیم و فرزانه توجه کنند. همراهی با دشمنان اسلام جز رسوایی و شکست، عاقبتی نخواهد داشت. از سرنوشت شاه و قذافی عبرت بگیرید و از خدای بزرگ، اقتدار جامعه اسلامی را بخواهید.
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