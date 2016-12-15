ساخت پل معلق شیشه ای در چین/ بین زمین و آسمان دراز بکشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیو اطلس، این پروژه در پارک جنگلی ملی ژانگجیاجی که در یونسکو نیز ثبت شده، اجرا خواهد شد.

این طرح که متعلق به مارتین دوپلانتیه معمار فرانسوی است، در مسابقه ای با موضوع ایده های جدید جهت ساخت یک مسیر جدید توریستی در این منطقه برنده شد.

او با شرکت معماری Daqian Landscape Architects در اجرای پروژه همکاری می کند. این شرکت تصمیم دارد سه پل و چند غرفه با همین ویژگی ها بسازد.

یکی از پل ها شبیه یک صفحه بیضی است که در مرکز آن حفره ای قراردارد. روی حفره با توری پوشاند شده و بازدیدکنندگان می توانند روی این تور بین زمین و آسمان دراز بکشیند. پل دیگر دو طبقه دارد که در طبقه پایینی بازدیدکنندگان می توانند بنشینند یا دراز بکشند و احساس کنند که میان زمین و آسمان شناور هستند.

پل سوم کمی پیچیده تر به نظر می رسد و در کف آن روی سنگ های آب روانی به ارتفاع دو سانتی متر جریان دارد تا به این ترتیب تصاویر و نور را منعکس کنند.

غرفه ها نیز در سه سطح ساخته می شوند. یک غرفه با نمای پاناراما ۳۶۰ درجه در بلندترین نقطه، یک کافه در زیر آن و یک سوییت وی آی پی در طبقه اول که بازدیدکنندگان می توانند شبی را در آنجا بگذارنند.

به گفته مارتین دوپلانتیه درحال حاضر تحقیقات اولیه این پروژه در حال اجراست. عملیات ساخت نیز با بودجه پنج میلیون یورویی در سال ۲۰۱۸ تکمیل خواهد شد.