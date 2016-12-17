سه تیم و یک جایگاه؛ رقابت برای دومی در هفته هشتم لیگ بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هشتم و ماقبل آخر نیم فصل نخست رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با جدال دو تیم شهرداری تبریز و شهرداری اراک آغاز می شود. این دیدار شاید بیشتر از تیم میزبان برای اراکی ها مهم است که بعد از هفته ها صاحب جایگاه خوب دومی جدول شده اند و حالا بقای آنها در این جایگاه منوط به کسب دو امتیاز دیدار در تبریز است.

شهرداری اراک هفته گذشته دانشگاه آزاد را شکست داد و با توجه به باخت نفت در دیدار خانگی مقابل کاشانی ها موفق شد جایگاه دومی حریف تهرانی اش در اختیار بگیرد؛ البته شهرداری اراک هم امتیاز با دانشگاه آزاد و نفت آبادان بالاتر از این دوتیم در رده دوم جدول ایستاده و کوچکترین تزلزل کافی است تا اراکی ها این جایگاه را از دست بدهند و یکی از دو تیم تهرانی و آبادانی آن را در اختیار بگیرند البته به شرط برتری در دیدار فردا مقابل یکدیگر.

در چارچوب این هفته از رقابت های لیگ برتر دو تیم دانشگاه آزاد و نفت آبادان فردا برابر هم صف آرایی می کنند. شاید این مهمترین دیدار این هفته از مسابقات باشد که نتیجه آن علاوه بر خود دو تیم، برای تیم های بالا جدول هم مهم و تعیین کننده به حساب می آید.

در هر صورت دانشگاه آزاد و نفت به امید صعود به رده دوم جدول و شهرداری اراک با بیم از دست دادن این جایگاه دیدارهای خود در این هفته از رقابت ها را برگزار می کنند در حالی که پتروشیمی خوب می داند فقط یک برد و دو امتیاز لازم دارد برای اینکه صدرنشین باقی بماند. این تیم البته این دو مهم را باید از رقابت با شیمیدر کسب کند که بعد از ناکامی های سه هفته ابتدایی، سه چهار هفته ای است که روی غلطک افتاده و از دیدارهای خود نتیجه می گیرد.

اما از میان تیم های نیمه دوم جدول هم فردا نیروی زمینی میزبان نماینده شیراز است که تنها تیم برد مسابقات به حساب می آید و در کاشان هم شهرداری این شهر به مصاف شهرداری گرگان خواهد رفت.

برنامه دیدارهای هفته هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی رقابت ها پیش از برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۹ آذرماه

* شهرداری تبریز - شهرداری اراک

* نیروی زمینی - لوله A.S شیراز

* پتروشیمی بندرامام - شیمیدر تهران

* شهرداری کاشان - شهرداری گرگان

* دانشگاه آزاد - نفت آبادان

جدول رده بندی

۱- پتروشیمی بندرامام (۷ بازی، ۶ برد، یک باخت، ۱۳ امتیاز)

۲- شهرداری اراک (۷ بازی، ۵ برد، ۲ باخت، ۱۲ امتیاز)

۳- دانشگاه آزاد (۷ بازی، ۵ برد، ۲ باخت، ۱۲ امتیاز)

۴-نفت آبادان (۷ بازی، ۵ برد، ۲ باخت، ۱۲ امتیاز)

۵- شهرداری تبریز (۷ بازی، ۴ برد، ۳ باخت، ۱۱ امتیاز)

۶- شیمیدر تهران (۷ بازی، ۴ برد، ۳ باخت، ۱۱ امتیاز)

۷- شهرداری کاشان (۷ بازی، ۳ برد، ۴ باخت، ۱۰ امتیاز)

۸- نیروی زمینی (۷ بازی، ۲ برد، ۵ باخت، ۹ امتیاز)

۹- شهرداری گرگان (۷ بازی، یک برد، ۶ باخت، ۸ امتیاز)

۱۰- لوله A.S شیراز (۷ بازی، بدون برد، ۷ باخت، ۷ امتیاز)