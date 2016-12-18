بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران نشان داد که به تعهدات خود در برجام پایبند است، اما اگر قرار باشد هر یک از اعضای ۱+۵ به عهدی که داشتند، پایبند نمانند، ما مقابله به مثل انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور، آقای ظریف و آقای صالحی را مسئول پیگیری بدعهدی آمریکا کرده است، افزود: این واکنش حق طبیعی ما است، آمریکا، اروپا و جامعه بین‌الملل باید فضا را به سمتی پیش ببرند تا تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ملغی شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اقدام آمریکا در وضع تحریم‌ها بدون شک نقض برجام است، یادآور شد: در موضوع برجام به طور شفاف آمده است که تمام تحریم‌ها به جز تحریم‌های اولیه، نقض برجام است؛ در حالی که آمریکا، تحریم‌های جدید را علیه ملت ایران وضع کرده است.

نعمتی خاطرنشان کرد: اگر آمریکا به بدعهدی خود ادامه دهد، دولت و ملت نسبت به آن واکنش نشان داده و آمادگی دارند فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر گیرند.