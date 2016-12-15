برگزاری دومین همایش استانی دبیران متوسطه اول و دوم در شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان صبح امروز پنج شنبه به ریاست فرج اللهی فرماندار شادگان و سایر اعضای شورا با هدف هماهنگی برگزاری مطلوب دومین همایش استانی دبیران متوسطه اول و دوم در شهرستان در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

فرماندار شادگان در این جلسه از برگزاری دومین همایش استانی دبیران متوسطه اول و دوم با حضور اساتید مولف کتب درسی در راستای ارتقای سطح آموزشی دانش آموزان در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: دومین همایش استانی دبیران با حضور اساتید مولف کتب درسی با محوریت نقد و بررسی کتب درسی جدید التالیف و با همکاری دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش تحت عنوان کارگاه آموزشی دبیران دوره اول و دوم متوسطه در روزهای ۲۴ و ۲۵ آذرماه جاری در دبیرستانهای عفاف و نمونه دولتی حضرت زهرا برگزار می شود.

بهروز فرج اللهی ادامه داد: نقد و بررسی کتب درسی متوسطه اول (علوم تجربی ،ریاضی و ادبیات فارسی) و کتب درسی متوسطه دوم ( فلسفه و منطق، هندسه، ریاضی تجربی، زیست شناسی، ادبیات فارسی، شیمی و فیزیک) از محورهای دومین همایش استانی دبیران متوسطه اول و دوم خواهد بود.

وی با بیان اینکه دومین همایش استانی دبیران متوسطه اول و دوم در شهرستان شادگان با حضور اساتید مولف کتب وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود، گفت: انتظار می رود دبیران پایه اول و دوم دبیرستانهای این شهرستان با حضور در همایش ضمن بالابردن توانایی خود در امر پیشرفت مهارت های کنکوری دانش آموزان مساعدت کنند.

به گزارش مهر، برای کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه آموزشی (دانش افزایی) صادر خواهد شد.