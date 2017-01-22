نظام سلطه به دنبال استحاله و استیلا بر جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد صبح یکشنبه در جلسه کمیته هیئات مذهبی دهه فجر استان سمنان با حضور مسئولان هیئت های مذهبی به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در شاهرود بیان داشت: دشمنان برای رسیدن به اهداف شیطانی خویش که تسلط بر تمام منابع جهان و استثمار بشریت است، نیازمند گرفتار کردن انسان ها در گرداب جهل و ترس هستند تا بشر راه خود را گم کرده و هرگز در برابر زیاده خواهی ایشان ایستادگی نکنند.

وی افزود: در مقابل این جریان ظالمانه، نظام فکری توانمند اسلام، توانایی مقابله فکری با مبانی آن ها و همچنین با وجود الگوی شهادت طلبی حسینی که مرگ را بهتر از زندگی برده وار می داند، در رویارویی مستقیم نیز توانمند خواهد بود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ماندگاری آن در مقابل تمام دشمنی ها و تهدیدها، توانایی و ظرفیت های اسلام کاملا آشکار شد و نظام سلطه در صدد مقابله جدی و نابودی اسلام زنده و پویا برآمد و از طرفی با پیروزی انقلاب ایران موج بیداری اسلامی ابتدا ملت های مسلمان و پس از آن پیروان دیگر ادیان را فرا گرفت و هرکه در مقابل نظام سلطه معترض بود به این ندای تازه گرایش پیدا کرد و خطر اسلام را برای سلطه گران بالا برد.

روحانی نژاد بیان داشت: استکبار جهانی برای شکست اسلام از صد سال قبل با سردمداری انگلیس، کار تحقیقی گسترده ای را آغاز و توسط جاسوسان خود که با توجه به مهمان نوازی مسلمانان در بین آنها نفوذ کرده بودند، مسائل مورد اختلاف و حساس آن ها را شناسایی کردند و با تاکید بر اختلافات قومی و تحریک طمع سران قبایل به تشکیل کشور برای خود سرزمین یک پارچه و قوی اسلامی را تجزیه و در مرز بندی های آگاهانه به شکلی عمل کرده که همیشه آتش اختلاف روشن باشد.

وی ادامه داد: بدین ترتیب سرمارک سایکس دیپلمات انگلیسی و فرانسوا ژرژ پیکو سفیر فرانسوی خاورمیانه را تکه تکه کردند، در این راستا سوریه و عراق به سه کشور، لبنان به هشت کشور، کشورهای شمال آفریقا به شش کشور، مصر و سودان به نه کشور مجزا، ایران و پاکستان و افغانستان در مجموع به ۱۰ کشور و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز به سه کشور تجزیه شدند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان درباره سیاست های غرب در قبال مسلمانان در دهه های گذشته هم توضیح داد: این تجزیه سبب واگرایی بین کشورها و ملت ها شد و به ایشان القا کرد که مصالح شما به یکدیگر گره خورده نیست و در نتیجه همه این تلاش ها آموزه اسلامی برادری مسلمانان با یکدیگر که مورد اهتمام پیامبر (ص) بود رنگ باخت.

روحانی نژاد درباره آثار نفوذ دشمنان در کشورهای مسلمان منطقه نیز بیان داشت: استکبار برای نفوذ بیشتر در کشورهای اسلامی عواملی دست نشانده و خودفروخته که با فرهنگ اسلام و مصالح مسلمین بیگانه بودند را روی کار آورد تا توسط این حاکمان منویات خویش را عملی کرده و هر چه بیشتر بر منابع و امکانات این کشورها مسلط شود و از طرفی صدای فریاد اعتراض آگاهان و بیداران هر کشور راخاموش کند.

وی افزود: درنتیجه حاصل غفلت ملت ها و تلاش استکبار غارت منابع، از بین رفتن امنیت مردم، تضعیف فرهنگ دینی و جایگزینی با ابتذال غربی، یعنی استحاله فرهنگی ملت های مسلمان، متوقف شدن رشد علمی مسلمین و انتقال آن به جهان غرب، دوری و احساس بیگانگی مسلمانان کشورهای مختلف با یکدیگد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به انقلاب اسلامی ایران نیز اشاره داشت و گفت: پس از پیروزی انقلاب ایران و شکل گیری بیداری اسلامی، این سیاست تضعیف و تفرقه و کشتار مسلمانان را به‌وسیله تحریک و تجهیزهای گروهای تکفیری دنبال میکند لیکن حرکت ها و جریان های افراطی دینی همواره یکی از آفت ها و آسیب های حوزه عملکردی دین بوده و در طول تاریخ، مشکلات و مصیبت های فراوانی را برای دینداران و جوامع دینی و اسلامی بوجود آورده است.

روحانی نژاد افزود: در مقطع حساس کنونی هم مثل گذشته این قبیل حرکت ها و جریان های افراطی علاوه بر تمسک به تعصبات شدید و کورآلوده به اغراض سیاسی و مقاصد سیاسی، گره خورده با گردانندگان پشت صحنه توطئه گران قدرتمند زورمدار، سلطه گران زیاده خواه شده اند که آنان همواره انشعابات و دسته بندی های مذهبی را دنبال کرده اند.

وی افزود: حال این پرسش به ذهن انسان خطور می‌کند که چرا سلطه گران و قدرتمندان انشعابات و شکاف های مذهبی را در بین مسلمانان پیگیرند؟ جواب این است که این قبیل دسته بندی ها می تواند مایه اختلاف افکنی در بین مسلمانان و جوامع اسلامی شود از این رو با سرمایه گذاری های بسیار زیاد و با بکارگیری ابزارهای تبلیغی و رسانه های مختلف و متعدد نیات شوم خود را عملی می سازند اما متاسفانه جهان اسلام و مسلمانان در مقطع حساس کنونی هم از آسیب های بوجود آمده از جریان های سلفی در امان نبوده و در معرض خطرهای آن قرار گرفته اند.