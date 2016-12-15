نمایشگاه مواد غذایی و شب یلدا در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مواد غذایی و شب یلدا عصر پنجشنبه در مراسمی با حضور مسئولان محلی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین افتتاح شد.

هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نمایشگاه مواد غذایی و شب یلدا از تاریخ ۲۵ لغایت ۳۰ آذر ماه با حضور بیش از ۱۰۵ مشارکت کننده به مدت شش روز در قزوین برپاست.

وی افزود: معرفی آخرین توانمندیهای تولیدکنندگان، ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده، ایجاد فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع انتخاب و دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه به عنوان یک رویداد اقتصادی است.

طاهرخانی بیان کرد: تولید کنندگان و نمایندگی های معتبر صنایع غذایی در این نمایشگاه از استانهای تهران، کرمانشاه، گیلان، زنجان و فارس محصولات و تولیدات خود را در فضایی به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده اند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین یادآور شد:باتوجه به همزمانی برگزاری نمایشگاه بامیلادبا سعادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اجرای برنامه های شاد از جمله برنامه های جانبی این نمایشگاه است.

نمایشگاه مواد غذایی و شب یلدا تا ۳۰ آذر ماه برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب صدا و سیما از آن دیدن کنند.