افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت اینترنت داخلی کشور تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در مراسم افتتاح بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ با اشاره به افزایش ظرفیت های ارتباطی در کشور با هدف رونق فضای کسب و کار تاکید کرد: نمایشگاه الکامپ امسال با محوریت شبکه ملی اطلاعات برگزار شده است چرا که برای ما رونق فضای کسب و کار بر بستر این شبکه بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات از مطالبات مقام معظم رهبری است، گفت: در ابتدای دولت نیز شخص رئیس جمهور خواستار اجرا و تحقق مطالبات رهبری در این بخش شدند به نحوی که از ما خواستند هر طور که هست پروژه شبکه ملی اطلاعات در این دولت اجرا و محقق شود.

واعظی با بیان اینکه هم اکنون زیرساخت شبکه ملی اطلاعات آماده است و معماری این شبکه تکمیل شده، اضافه کرد: زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد ظرفیت ارتباطات داخلی کشور ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه بود اما هم اکنون این ظرفیت به ۴ هزار گیگابیت رسیده است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم تا پایان امسال این ظرفیت به ۲.۵ برابر افزایش یابد و ظرفیت شبکه اینترنت داخلی به ۱۰ هزار گیگابیت برسد.

وی تاکید کرد: در این راستا جلسات منظمی با مخابرات، اپراتورهای موبایل و اپراتورهای ارتباطی برای به روز رسانی شبکه دسترسی ارتباطی داریم و امیدواریم به زودی فاز دوم شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات برای رونق کسب و کار و تولید محتوا در کشور گفت: درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده ایم تا با کاهش نرخ پهنای باند در این فضا کسب و کار رونق گیرد.

واعظی با تاکید بر اینکه حجم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات دو برابر شده است، تاکید کرد: بر اساس پیش بینی ها تا پایان برنامه ششم این بازار به سه برابر افزایش می یابد.

وی با اشاره به موضوع ارتباط رسانی به روستاها و مناطق کمتر برخوردار نیز گفت: طبق برنامه های ریزی های به عمل آمده تا پایان امسال تمامی روستاهای دارای بیشتر از ۲۰ خانوار به اینترنت مجهز می شوند.

واعظی بر همکاری با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای ارتقای فضای کسب و کار و حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها تاکید کرد و گفت: امیدواریم این هدف گذاری منجر به تغییر درآمد کشور از محل نفت به فناوری اطلاعات و ارتباطات شود.

به گزارش مهر، بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران الکامپ ۲۰۱۶ صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات و سورنا ستاری معاون رئیس جمهور افتتاح شد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه وزیر ارتباطات سالن دولت الکترونیک را به صورت نمادین افتتاح کرد.