شب پر حادثه محور تبریز - ارومیه با ۳ تصادف و ۵ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، ساعات بامداد پنجشنبه با وقوع چندین سانحه تصادف در محور تبریز – ارومیه همراه بود به گونه ای که تنها در عرض دو ساعت نجاتگران پایگاه امداد جاده ای شهدای گمیچی جمعیت هلال احمر اسکو برای امدادرسانی به سه حادثه اعزام شدند.

در یکی از این حادثه ها و در اثر تصادف دو کامیون در کیلومتر ۷۹ تبریز - ارومیه دو تن مصدوم شده بودند که توسط نیروهای اورژانس و نجاتگران پایگاه امداد جاده ای شهدای گمیچی جمعیت هلال احمر اسکو به صورت سرپایی مداوا شدند.

در حادثه دیگر محور تبریز- ارومیه، واژگونی یک دستگاه کامیون در کیلومتر ۵۵ جاده موجب فرو ریختن بار کامیون و انسداد مسیر شده بود که پس از بازگشایی توسط عوامل هلال احمر ارومیه و پایگاه امداد جاده ای گمیچی هلال احمر اسکو، تنها مصدوم حادثه این توسط نجاتگران پایگاه شهید کلانتری هلال احمر ارومیه به مرکز درمانی شهر ارومیه انتقال داده شد.

آخرین حادثه این محور نیز واژگونی نیسان وانت در کیلومتر ۵۷ جاده تبریز - ارومیه بود و باعث مصدوم شدن دو تن از هموطنان شد که یک تن از مصدومان بصورت سرپایی مداوا و مصدوم دیگر به بیمارستان امام خمینی ارومیه انتقال داده شد.