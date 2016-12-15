تخلفات انتظامی قضات رو به کاهش است/ از عملکرد قضات رضایت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۰ هزار قاضی در سطح کشور فعالیت دارند اظهار داشت: دادسرای انتظامی قضات نیز تنها نهاد نظارتی تشکیلات قضایی است.

وی با اشاره به بازرسی های دوره ای از تشکیلات قضایی استان ها عنوان کرد: در این راستا در این بازرسی ها که در لرستان صورت گرفت خدمات تعدادی از قضات لرستان برجسته بود و نیاز به تشویق داشت.

دادستان انتظامی قضات کشور با بیان اینکه پیشنهاد تقدیر از قضات برتر را به رئیس قوه قضائیه ارائه دادیم گفت: ایشان نیز با این امر موفقت کردند و در استان لرستان ۱۶ نفر از قضات مورد تقدیر قرار گرفتند.

حجت الاسلام موحدی آزاد در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با جوان بودن قضات عنوان کرد: شرط قانونی را این قضات از باب صلاحیت علمی، اخلاقی و ... داشته و استخدام شده اند.

وی با بیان اینکه همه کارمندان در سن جوانی استخدام می شوند گفت: بعد از ۳۰ سال نیز بازنشسته می شوند و هیچ کسی در سن ۵۰ سالگی استخدام نمی شود.

دادستان انتظامی قضات کشور با بیان اینکه قضاتی که جوان هستند به طور معمول در دادسراها کار می کنند و دادیار بوده و تا سه سال آزمایشی فعالیت دارند گفت: سپس بازپرس، دادرس و رئیس شعبه می شوند و اینگونه نیست که یک روزه در محکمه بنشینند و رای صادر کنند.

حجت الاسلام موحدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه خوشبختانه تخلفات انتظامی قضات رو به کاهش است گفت: قضات به لحاظ علمی و اخلاقی تایید شده هستند و عمده تخلفلات اداری، سهوی و به صورت شکلی است.

وی با تاکید بر اینکه آمار تخلفات انتظامی قضات در کشور بسیار پایین است گفت: از عملکرد عموم قضات رضایت داریم و عدالت محور، قانون محور هستند و تخلفات آنها نیز به شدت پایین است.