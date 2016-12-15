نروژ به دنبال توسعه یک میلیارد دلاری مناسبات اقتصادی با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن حبیباللهزاده در آغاز ماموریت خود به عنوان سفیر ایران در اسلو با بورگه برنده وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، سفیر کشورمان با اشاره به اهمیت ارتقاء گفتوگوهای سیاسی و تقویت همکاریهای اقتصادی بین دو کشور، آمادگی کشورمان برای توسعه مناسبات در زمینه مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز ، شیلات، جنگلداری ، بنادر و دریانوردی و همکاریهای زیست محیطی را ابراز کرد.
بورگه برنده وزیر امورخارجه نروژ هم با اشاره به ملاقاتهای وزرای خارجه دوکشور و دیدار رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر نروژ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ادامه گفتوگوها و تبادل نظرهای منظم مقامات دو کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت که نروژ خواستار گسترش روابط خود با ایران است.
وی با اشاره به تصمیم این کشور برای اختصاص خط اعتباری به مبلغ یک میلیارد دلار جهت توسعه مناسبات اقتصادی با ایران ابزار امیدواری کرد که شرکتهای نروژی فعالانه در بازار ایران حضور پیدا کنند.
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