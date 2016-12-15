دستگیری ۳ سارق وکشف ۱۲ فقره سرقت در قزوین

سرهنگ محمد قاسم طرحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دستگیری سارقی توسط ماموران کلانتری ۱۲ بازار قزوین در حین گشت زنی، پس از انتقال متهم به مقر پلیس در بازجویی تخصصی ماموران به پنج فقره سرقت قطعات و داخل خودرو اعتراف کرد.

این مقام انتظامی افزود: در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۱۱ مدرس نیز یک سارق را در حین گشت زنی دستگیر که سارق در بازجویی تخصصی ماموران به چهار فقره سرقت کش روزنی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین اضافه کرد: دستگیری یک سارق توسط ماموران کلانتری ۲۰ اقبالیه و کشف پنج فقره سرقت منزل در بازجویی تخصصی ماموران از دیگر افدامات پلیس در تامین امنیت شهرستان قزوین بوده است.

سرهنگ طرحانی خاطر نشان کرد : سارقان پس از دستگیری با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.

کشف لوازم آرایشی خارجی قاچاق در تاکستان

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان نیز از کشف ۱۹ هزار و ۲۹۶ قلم انواع لوازم آرایشی قاچاق خارجز در بازرسی از یک دستگاه خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رسول فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، ماموران فرماندهی انتظامی بخش ضیاباد در حین گشت زنی در جاده قدیم ابهر – تاکستان و در کنترل خودروهای عبوری به یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مظنون وخودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی ماموران از خودرو تعداد ۱۹ هزار و ۲۹۶ قلم انواع لوازم آرایشی قاچاق به همراه ۵۷ کارتن شکلات خارجی و ۴۲۶ عدد کیف دستی زنانه کشف شد.

سرهنگ فراهانی ارزش این کالاهای کشف شده را ۱۵۰ میلیون ریال بیان کرد و گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر وپس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان در پایان گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به اطلاع پلیس دهند.