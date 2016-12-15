قدرت ایران زنگ سقوط رژیم صهیونیستی را به صدا درآورده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی صفری صبح پنجشنبه در همایش جوان ایرانی، ایستادگی و نابودی استکبار در بوشهر، اظهار داشت: نفوذ و قدرت نظام مقدس ایران اسلامی در منطقه و جهان زنگ سقوط و اضمحلال رژیم صهیونیستی و آلسعود را به صدا درآورده است.
صفری با اشاره به اینکه آلسعود و اسرائیل آخرین دست و پای خود را میزنند تا خود را سرپا نشان دهند، ادامه داد: این دو رژیم منفور در دید مردم جهان همه تلاش خود را در حمایت از گروههای تکفیری و از بین بردن اسلام ناب محمدی(ص) معطوف داشتهاند.
وی با تاکید بر اینکه نابودی کامل گروههای تروریستی در عراق و سوریه به دست سربازان اسلام در حال وقوع است، گفت: به برکت خون شهدای کربلا، شهدای اسلام و شهیدان والا مقام ایران اسلامی، گروههای تکفیری در سوریه و عراق سرکوب شده و مردم آن کشورها تا نابودی کامل آنها دست از مقاومت برنخواهند داشت.
فرمانده تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر جوانان ایران اسلامی خود را برای مقابله با استکبار در سختترین شرایط آماده کردهاند، تصریح کرد: ایران اسلامی به جوانانی که با وجود اینکه دفاع مقدس را درک نکردهاند اما با تمام وجود از اسلام، قرآن و حرم اهلبیت(ع) دفاع میکنند افتخار میکند.
صفری با تاکید بر اینکه استکبار سعی دارد بوسیله گروههای تکفیری خود را به مرزهای ایران برساند، بیان داشت: اگر در خارج از مرزهای ایران اسلامی با دشمنان مبارزه نکنیم باید منتظر این باشیم که در داخل کشور با دشمن بجنگیم.
وی با بیان اینکه با توجه به تجهیزات و امکانات نظامی در دریا، هوا و زمین به مرحلهای رسیدهایم که با یک اشاره میتوانیم اسرائیل و نوچههایش را نابود کنیم، افزود: برخی از رهبران کشورهای منطقه کاملا آلت دست اسرائیل هستند.
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