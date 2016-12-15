سه شهید مدافع حرم در شهرستان ری تشییع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر پاک سه شهید مدافع حرم صبح پنجشنبه با حضور جمعی از مسئولان، روحانیون و ائمه جماعات، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم مومن و انقلابی شهرری برگزار شد.

در این مراسم پیکر شهیدان رضا اسماعیلی، محمد جواد یوسفی و عبدالحمید ابراهیمی بر روی دوش مردم همیشه در صحنه شهرستان ری تشییع شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم، پیروزی رزمندگان اسلام در حلب سوریه را تبریک گفته و بر ادامه یافتن مسیر مقاومت تا حذف کامل گروه های تروریستی و تکفیری تأکید کردند.

مردم شهرستان ری در این مراسم اعلام کردند که یاد و خاطره شهدای مدافع حرم از اذهان پاک نمی شود و مردم این منطقه آماده هستند تا از حریم اهل بیت عصمت و طهارت در عراق و سوریه دفاع کنند.

در این مراسم پیکر سه شهید مدافع حرم که از تیپ فاطمیون بودند، از میدان شهرری به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تشییع و عاشقان به فرهنگ شهید و شهادت با شاگردان مکتب امام حسین(ع) وداع کردند.