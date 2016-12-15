پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی قبل از ظهر پنج شنبه با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.

در این مراسم رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرد و پس از آن تعدادی از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اعطای لوح تجلیل و قدردانی شدند.

نباید به همه مسائل فقهی لباس قانون پوشاند

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در این مراسم طی سخنانی با اشاره به آشنایی پژوهشگران این مرکز از الزامات قانون گذاری و موضوعات پژوهشی و مباحث فقهی، اظهار کرد: پژوهشگر باید فقه و قانون را به خوبی بشناسد و نباید اینگونه باشد که به هرچه که در فقه عنوان شده لباس قانون بپوشانیم.

حجت الاسلام سید حسن وحدتی شبیری ادامه داد: قانون مدنی به گونه‌ای نوشته شده که قابل تغییر نیست و ما اصلا نمی‌توانیم قانون مدنی را تغییر دهیم.

وی افزود: قانون مصونیت مدنی در دستور کار مرکز بود اما پیگیری نشده و لازم است در دستور کار قرار گیرد.

بحث حقوق بشر، فقه و قانون به مدل نیاز دارند

مسئول هسته علمی مالکیت فکری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی به بیان مباحثی در خصوص حق و چگونگی ادای آن در همه ابعاد پرداخت و بیان کرد:‌ ما نظریه حق نداریم یعنی آن چه که از آن مدلی خارج شود.

محمود حکمت‌نیا ادامه داد: ما حقوق ملت داریم اما حقوق دولت نداریم. یکی از مباحثی که ما در حوزه حق درگیر آن هستیم این است که ما نسبت به مقوله حقوق بشر نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم. بحث حقوق بشر، فقه و قانون به مدل نیاز دارند.

در بخش دیگری از این مراسم نیز از دو اثر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی رونمایی شد. کتاب اول دربردارنده ۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس تولید ملی بود و کتاب مبانی قانون گذاری فرهنگی یکی دیگر از این آثار بود.