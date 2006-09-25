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۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲

روزنامه يديعوت آحارونت مدعي شد:

گفتگوي نخست وزير اسرائيل با پادشاه عربستان درباره روند صلح خاورميانه و ايران

يك روزنامه اسرائيلي امروز مدعي شد كه نخست وزير رژيم صهيونيستي به تازگي در نشستي بي سابقه با پادشاه عربستان درباره موضوع هسته اي ايران و روند صلح خاورميانه گفتگو كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، روزنامه يديعوت آحارونت به نقل ازمقامهاي ارشد اسرائيلي كه در اين نشست شركت داشتند، نوشت :"عبدالله بن عبدالعزيزپادشاه عربستان در مكاني نامعلوم با ايهود اولمرت ديدار كرد ".  

اين روزنامه خاطر نشان كرد كه سران اسرائيل و عربستان طي مذاكرات خود درباره موضوع هسته اي ايران و همچنين ابتكار عمل عربستان كه در سال 2002 در اتحاديه عرب براي صلح با اسرائيل تصويب شد ، گفتگو كردند .

اولمرت به تازگي سفرهاي خارجي خود را علني نكرده است .

يديعوت آحارونت هفته گذشته نيز از انجام مذاكرات سري ميان اسرائيل و عربستان خبر داده بود، اما يك منبع بلندپايه در وزارت امور خارجه عربستان اين خبر را تكذيب كرد.

اين روزنامه اسرائيلي درباره مذاكرات سري اسرائيل و عربستان نوشت :"اين تماسها طي درگيري سي وسه روزه اسرائيل و حزب الله آغاز شد ".

ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي در پاسخ به اين سوال كه آيا مذاكرات سري بين اسرائيل و عربستان صورت گرفته است، پاسخ داد :"من مجبور نيستم به هر سوالي پاسخ دهم ".

در گزارشها به نقل از اولمرت آمده است كه گفت : وي تحت تاثير اعمال مختلف و بيانيه هاي مرتبط با عربستان قرار گرفت .

وي درپاسخ به اين سوال كه آيا وي طرح صلح عربستان را مورد توجه قرارداده است يا نه؟ پاسخ داد :" وي بسيار تحت تاثير بصيرت و حس مسئوليت عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان قرار گرفت ".

طبق طرح عربستان ، جهان عرب درمقابل عقب نشيني اسرائيل از تمام اراضي اشغالي سال 1967، به عادي سازي روابط با اين رژيم خواهد پرداخت و از طريق گفتگو نيزراه حلي براي براي موضوع آوارگان فلسطيني پيدا شود .

کد مطلب 385133

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