گفتگوي نخست وزير اسرائيل با پادشاه عربستان درباره روند صلح خاورميانه و ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، روزنامه يديعوت آحارونت به نقل ازمقامهاي ارشد اسرائيلي كه در اين نشست شركت داشتند، نوشت :"عبدالله بن عبدالعزيزپادشاه عربستان در مكاني نامعلوم با ايهود اولمرت ديدار كرد ".



اين روزنامه خاطر نشان كرد كه سران اسرائيل و عربستان طي مذاكرات خود درباره موضوع هسته اي ايران و همچنين ابتكار عمل عربستان كه در سال 2002 در اتحاديه عرب براي صلح با اسرائيل تصويب شد ، گفتگو كردند .



اولمرت به تازگي سفرهاي خارجي خود را علني نكرده است .

يديعوت آحارونت هفته گذشته نيز از انجام مذاكرات سري ميان اسرائيل و عربستان خبر داده بود، اما يك منبع بلندپايه در وزارت امور خارجه عربستان اين خبر را تكذيب كرد.



اين روزنامه اسرائيلي درباره مذاكرات سري اسرائيل و عربستان نوشت :"اين تماسها طي درگيري سي وسه روزه اسرائيل و حزب الله آغاز شد ".

ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي در پاسخ به اين سوال كه آيا مذاكرات سري بين اسرائيل و عربستان صورت گرفته است، پاسخ داد :"من مجبور نيستم به هر سوالي پاسخ دهم ".



در گزارشها به نقل از اولمرت آمده است كه گفت : وي تحت تاثير اعمال مختلف و بيانيه هاي مرتبط با عربستان قرار گرفت .



وي درپاسخ به اين سوال كه آيا وي طرح صلح عربستان را مورد توجه قرارداده است يا نه؟ پاسخ داد :" وي بسيار تحت تاثير بصيرت و حس مسئوليت عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان قرار گرفت ".



طبق طرح عربستان ، جهان عرب درمقابل عقب نشيني اسرائيل از تمام اراضي اشغالي سال 1967، به عادي سازي روابط با اين رژيم خواهد پرداخت و از طريق گفتگو نيزراه حلي براي براي موضوع آوارگان فلسطيني پيدا شود .