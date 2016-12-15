بازسازی اتوبوسهای شهرداری قزوین گامی در مسیر اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر فریدون همتی روز پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از ۳۰ دستگاه اتوبوس بازسازی شده در ناوگان اتوبوسرانی شهرداری قزوین که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر قزوین و مسوولان استانی و شهری در توقف گاه اتوبوسرانی امام علی(ع) برگزار شد اظهارداشت: فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی باید به عنوان اسناد بالادستی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: در شرایطی که تحت فشار دشمنان هستیم و منابع مالی دولت محدود است هر جا که بتوانیم در هزینه ها صرفه جویی کنیم و با طرح های ابتکاری مانند نوسازی ناوگانهای حمل و نقل کار ارزشمندی صورت گرفته است و جای تشکر دارد.

استاندار قزوین بیان کرد: اگر کیفیت ارائه خدمات به مردم با اجرای طرح بازسازی ناوگان کاهش پیدا نکند، این کار بهترین فرصت برای ارائه خدمات به شهروندان است و باید تداوم یابد.

همتی تصریح کرد: بازسازی اتوبوس‌های فرسوده و متوقف شده یک حرکت ابتکاری، نوآوری، مدیریت بهینه و اقتصاد مقاومتی است و در شرایط موجود که نمی‌توانیم از کشورهای دیگر اتوبوس خریداری کنیم و همچنین در کشور نمی‌شود در حد نیاز تولید کرد، این طرح بهترین اقدام ست.

استاندار قزوین اظهارداشت: باید از ظرفیت‌های داخل کشور به نحو مطلوب استفاده کنیم و نگذاریم حتی یک دلار از کشور خارج شود و این نوآوری‌ها و استفاده از توان بخش خصوصی برای بازسازی ناوگان اتوبوس کار بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی با ابراز خرسندی از تعامل بسیار خوب و همدلی و همراهی شهردار قزوین با شورای شهر گفت: قزوین در ردیف شهرهایی است که شورای شهر و شهردار برای ارائه خدمات به مردم و توسعه شهر هماهنگ و همراه هستند.

همتی از مدیریت خوب شهرداری قزوین در جابجایی زائران حسینی در مراسم اربعین در مرز مهران بیان کرد: تلاش شهرداری قزوین به عنوان جانشین وزارت کشور در حمل و نقل زائران اربعین در مهران قابل تقدیر است و در این موضوع عملکرد خوبی ثبت شد.

استاندار قزوین ایجاد شغل با اجرای طرح های ابتکاری را مهم دانست و گفت: در این شرایط اگر بخواهیم با راه اندازی یک واحد برای ۲۰۰ نقر شغل ایجاد کنیم باید میلیاردها تومان سرمایه گذاری شود اما با یک ایده منطقی ضمن ایجاد شغل به روان سازی ناوگان حمل و نقل و صرفه جویی در هزینه ها نیز کمک شده است.

همچنین در این مراسم از ۳۰۰ دستگاه تاکسی جدید که جایگزین تاکسی‌های فرسوده شهر قزوین شده است توسط استاندار قزوین و شهردار رونمایی شد.