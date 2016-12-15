مسابقات دو صحرانوردی بانوان کشور در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی در آیین اختتامیه مسابقات صحرانوردی قهرمانی جوانان و نوجوانان کشور به میزبانی سرای ورزش شاهرود درباره رده بندی رقابت های کشوری دوی صحرانوردی، بیان داشت: مسابقات صحرانوردی در دو مقطع جوانان و بزرگسالان برگزار شدو نتایج مسابقات در رده انفرادی از مجموع هشت تیم رده جوانان نجمه شرشبی از خراسان رضوی، زینب نوروزی از زنجان و زهره آهنی از خراسان رضوی به ترتیب رده های اول تا سوم را کسب کردند.

وی افزود: در رده بندی تیمی خراسان رضوی با ۱۴ امتیاز، فارس ۲۴ امتیاز و اصفهان با ۳۵ امتیاز رده اول تا سوم را کسب کردند و به پنج نفر جوایز نقدی تعلق گرفت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود همچنین گفت: مسابقات صحرانوردی قهرمانی کشور در رده بزرگسالان پریسا عرب از تهران، زینب منصوری از فارس و ماندانا نوری از تهران رده های اول تا سوم را کسب کردند و در این بخش نیز به پنج نفر جوایز نقدی تعلق گرفت.

محمدی با بیان اینکه مسابقات صحرانوردی کشور در رده تیمی با شرکت ۱۸تیم برگزار شد، افزود: تیم های خراسان رضوی با ۲۲امتیاز، تهران ۲۲امتیاز و فارس ۳۰امتیاز را در این رده بندی کسب کردند.

وی با بیان اینکه شاهرود در ارزیابی و نحوه برگزاری مسابقات عملکرد قابل قبولی داشته است، ابراز داشت: اگر توانستیم امروز در سطح مسابقات به خوبی عمل کنیم مدیون رشادت ها و ایثارگری نسلی هستیم که در این عرصه خوش درخشید و باید با همت جمعی در راستای رشد و پیشرفت ورزش کشور سهیم باشیم.

این رقابت ها از صبح پنج شنبه در صحرای جلالی شاهرود برگزار شده بود.