کمیته امداد در خدمت به قشر ضعیف جامعه نهادی موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی بعداز ظهر پنج شنبه در دیدار با معاون فرهنگی کمیته امداد امام (ره) در محل دفتر خود، با بیان اینکه نیت امام خمینی (ره) در شکل گیری کمیته امداد خدمت به نیازمندان و محرومان بود، افزود: خدمت به محرومان توفیق بزرگی برای امدادگران این نهاد است.

وی نهاد کمیته امداد را یادگاری از رهبر کبیر انقلاب در ارائه خدمت به قشر ضعیف جامعه یاد کرد و افزود: شما امدادگران در این خصوص خوب عمل کردید و سعی کنید با تبلیغات موثر و شناسایی نیکوکاران، اقدام خود را مضاعف کنید .

امام جمعه سمنان، شکل گیری زندگی مجدد بانوان مطلقه و همسر از دست داده که با کمک کمیته امداد انجام می شود را کاری شایسته دانست و تصریح کرد: این عمل نیکو در پیشگاه خداوند متعال بدون اجر و ثواب نخواهد ماند

وی با اشاره به توجه پیامبران به امور معیشتی محرومان و نیازمندان، بر تلاش امدادگران کمیته امداد امام خمینی (ره) بر این مهم تاکید کرد و گفت: ماموریت اصلی امدادگران، رسیدگی سریع و دقیق خواسته های مددجویان و نیازمندان تحت پوشش است.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام (ره) نیز در ابتدای این دیدار با اشاره به ظرفیت های بسیار فرهنگی و معنوی سمنان و نیز تعامل و همکاری نماینده ولی فقیه و دیگر مسئولان اجرایی استان، گفت: با برنامه ریزی تدارک دیده شده می توانیم شاهد شکوفایی مددجویان تحت پوشش این نهاد در بهترین جایگاه های جامعه باشیم

حجت الاسلام حسین احمدیان ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در حوزه فرهنگی کمیته امداد گفت: تداوم برگزاری اردوهای فرهنگی، اردوهای آموزش خانواده و جوانان، جشنواره قرآنی، اجرای برنامه های آموزشی مهارت های زندگی زنان سرپرست خانوار و تامین اقلام فرهنگی از جمله برنامه های در حال اجرا در بخش مددجویی است.