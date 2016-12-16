رفسنجان نیازمند مرکز نگهداری سالمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقری ظهر پنجشنبه در شورای سالمندان شهرستان رفسنجان اظهار داشت: همه ما به سن سالمندی می رسیم و اقدام برای این قشر، منهای اجر دنیوی، اجر اخروی دارد و نباید تنها شعار بدهیم و باید کار عملی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در خانواده همه ما سالمند وجود دارد، افزود: رفسنجان نیاز به خانه سالمندان دارد، یک مرکز قبلاً ساخته شده که دو منظوره است اما باید با کمک خیّرین و دولت مرکز نگهداری سالمندان هم برای آقایان و هم خانم ها احداث شود.

وی با اشاره به توانمندی رفسنجان در بحث خیّرین، تصریح کرد: باید خیّرین را در این زمینه هدایت کرد که این نیاز اساسی برای قشر سالمند برطرف شود ضمن اینکه پیگیری برای دریافت کمک دولت برای احداث مرکز سالمندان دنبال می شود.