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۲۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۰

معاون فرماندار رفسنجان:

رفسنجان نیازمند مرکز نگهداری سالمندان است

رفسنجان نیازمند مرکز نگهداری سالمندان است

رفسنجان - معاون سیاسی اجتماعی فرماندار رفسنجان با اشاره به نبود مرکز نگهداری سالمندان در شهرستان، خواستار احداث این مراکز در رفسنجان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقری ظهر پنجشنبه در شورای سالمندان شهرستان رفسنجان اظهار داشت: همه ما به سن سالمندی می رسیم و اقدام برای این قشر، منهای اجر دنیوی، اجر اخروی دارد و نباید تنها شعار بدهیم و باید کار عملی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در خانواده همه ما سالمند وجود دارد، افزود: رفسنجان نیاز به خانه سالمندان دارد، یک مرکز قبلاً ساخته شده که دو منظوره است اما باید با کمک خیّرین و دولت مرکز نگهداری سالمندان هم برای آقایان و هم خانم ها احداث شود.

وی با اشاره به توانمندی رفسنجان در بحث خیّرین، تصریح کرد: باید خیّرین را در این زمینه هدایت کرد که این نیاز اساسی برای قشر سالمند برطرف شود ضمن اینکه پیگیری برای دریافت کمک دولت برای احداث مرکز سالمندان دنبال می شود.

کد مطلب 3851393

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