نمایشگاههای داخل شهرترافیک وآلودگی هوارا به شهروندان تحمیل می کند

محمدرضا زمردیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ریشه های آلودگی ترافیک در تهران و معضل آلودگی هوا گفت: براساس مصوبه، دولت باید به ازای هر خودرو وارداتی ۴ خودرو فرسوده را از چرخه خارج و به ازای هر خودرو داخلی یک خودرو فرسوده اسقاط شود، این در حالیست که این عوارض از وارد کننده اخذ می شود و عملا اقدامی برای خروج خودروهای فرسوده صورت نمی گیرد.

وی افزود: وقتی مصوبه اسقاط خودروها اجرا نمی شود و هر روز حداقل ٥٠٠ تا ٦٠٠ خودرو پلاک به خودروهای شهر اضافه می شود یعنی هر روز تهران برای تبدیل به یک پارکینگ بزرگ خودرو مهیاتر می شود.

زمردیان گفت: با همه تلاشی که برای تکمیل رینگ بزرگراهی تهران و ایجاد ابر سازه هایی چون تونل صدر و نیایش، تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) و ... انجام شده اما عملا تهران دیگر گنجایش این حجم خودرو را ندارد. هرچه به تعداد خودروها افزوده می شود بر میزان ترافیک و آلودگی هوا اضافه شده و کیفیت زندگی شهروندان کاهش پیدا کرده و سلامت جسمی و روانی انان تحت تاثیر قرار می گیرد.

عدم توجه دولت به نمایشگاه شهر آفتاب

وی همچنین با انتقاد از عدم توجه دولت به نمایشگاه شهر آفتاب و اصرار بر برگزاری نمایشگاه ها در داخل شهر خاطرنشان کرد:‌ شهرداری تهران نمایشگاه آفتاب را در حاشیه شهر و در فضایی متصل به سیستم حمل و نقل عمومی و به خصوص مترو دارای ظرفیت پارکینگ مناسب راه اندازی کرده، اما همچنان اراده دولت مبنی بر انتقال نمایشگاه ها به این مرکز دیده نمی شود و همچنان به برگزاری نمایشگاه در داخل شهر مبادرات می شود که منجر به تشدید ترافیک در پایتخت و به سختی افتادن شهروندان می شود.

۶ میلیون خودرو و موتورسیکلت کاربراتوری، عامل ۸۰ درصد آلودگی هوا

زمردیان در ادامه صحبت های خود گفت:‌ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو پلاک تهران در شهر وجود دارد که ۱۰ درصد از این خودروها کاربراتوری فرسوده است. به این آمار ۲ میلیون و ٥٠٠ هزار موتورسیکلت کاربراتوری را نیز اضافه کنید. این ٦میلیون وسیله نقلیه، به تنهایی ۸۰ درصد از آلودگی هوای تهران را پوشش می دهند که ۴۰ درصد از این آلودگی فقط سهم آن ۱۰ درصد خودروی فرسوده است.

معاون آموزش سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، با اشاره به اینکه ‌موتورسیکلت های کاربراتوری برابر ۵ تا ۸ خودروی یورو۲ آلایندگی دارند، اضافه کرد: انتظار می رود دولت در مسیر اجرای قانون گامی اساسی و مهم بردارد تا شاهد کاهش آلودگی هوا و گره گشایی از ترافیک تهران باشیم.

عدم اختصاص بودجه دولتی برای حمل و نقل عمومی

زمردیان در پایان نیز به یکی دیگر از نقض های قانون از سوی دولت اشاره کرد و گفت: سال ۸۹ مجلس دولت را مکلف کرد ۱.۲میلیارد دلار جهت گسترش حمل و نقل عمومی پایتخت در اختیار شهرداری تهران قرار دهد که متاسفانه تاکنون از آن سر باز زده اند. اگر این اتفاق محقق می شد امروز مردم به جای انتظار ۸ تا ۱۵ دقیقه ای در رسیدن قطار در ایستگاه های مترو، سر فاصله حرکت قطار ها به ۳ دقیقه می رسید.

وی افزود: امروز شهرداری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در حال ساخت ١٠٠ کیلومتر مترو جدید است که با تحقق آن مترو تهران طی چند ماه آتی به ٢٧٠ کیلومتر می رسد و اگر اراده ای برای کمک به مردم تهران از سوی دستگاه های دیگر باشد بخش مهمی از مسائل ترافیکی شهر حل خواهد شد.