برای گل زدن به سایپا برنامه داشتیم/ هیچ ستاره ای جذب نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر سایپا در هفته چهاردهم لیگ برتر با اشاره به این مسابقه گفت: طبق شناختی که از سایپا داشتیم تلاش کردیم تا در ۳۰ دقیقه پایانی بتوانیم گلزنی کنیم. در مجموع این مسابقه کاملاً بازی پایاپایی بود. البته لغزندگی زمین شاید در برخی دقایق باعث کاهش کیفیت بازی شده بود.

وی در خصوص اینکه آیا پیکان برای گرفتن سهمیه آسیایی برنامه‌ای دارد یا خیر؟ اظهار کرد: آن چیزی که هدف ما است، این بود که این فصل بتوانیم در لیگ برتر به ثبات برسیم و در نیم فصل اول به این ثبات رسیدیم؛ شاید در نیم فصل دوم اهداف بزرگتری را ترسیم کنیم اما تا الان اهدافمان همین است و سعی می‌کنیم در بازی‌های برگشت بتوانیم زمینه بزرگ را برای نیم فصل دوم فراهم کنیم. ما در نیم فصل دوم بازیکنان جوان را بازی خواهیم داد. ما اگر بتوانیم آرام بدون عجله و بدون اینکه احساساتمان اسیر فضای حاکم شود، بتوانیم شرایط خیلی بهتری را برای باشگاه سایپا رقم بزنیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان در رابطه با اضافه کردن ستاره در نیم فصل اظهار کرد: ما به هیچ وجه این کار را نخواهیم کرد و هدف ما این است که روی بازیکنان جوان و مستعد برنامه‌ریزی کنیم. شاید در یک پست یک بازیکن جوان اضافه کنیم. البته باید از مسئولان باشگاه تشکر کنم که حمایت لازم را از بازیکنان جوانان انجام می‌دهند و جا دارد که این پیروزی را به کارگران زحمتکش ایران خودرو تقدیم ‌کنیم.