گردش مغزها سیاست وزارت علوم است/ رتبه نخست تولید علم در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی نیاسر بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان اظهار کرد: به تازگی بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده که بر اساس آن دروس اختیاری مورد نیاز دستگاه ها برای دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کاردانی قابل ارائه است.

شریعتی نیاسر افزود: این بخشنامه با اولویت دروس مهارت های زندگی دانشجویی، کارآفرینی، ارزش های دفاع مقدس، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، شناخت محیط زیست، مدیریت بحران و استاندارسازی ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سطح بندی مراکز غیردولتی مدتی پیش نهایی شده و بخشنامه ای در دست ابلاغ است که طبق آن نتایج سطح بندی اعلام خواهد شد و از مهرماه سال آینده در تمام مراکز غیردولتی اجرایی می شود.

وی با تقسیم بندی استان ها از نظر آموزش عالی بیان کرد: استان های شمالی مازندران، گیلان و گلستان جزو استان های منطقه دو کشور هستند و ۳۳۵ مرکز آموزش عالی با جمعیتی بالغ بر هفت هزار و ۳۰۰ هیئت علمی که رتبه پنجم در کشور را شامل می شود، وجود دارد.

نیم درصد دانشجویان محصل در ایران خارجی هستند

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: منطه دو از نظر جمعیت دانشجویی ۵۱ درصد در استان مازندران ۳۰ درصد در گیلان و ۱۹ درصد در گلستان تحصیل می کنند و تقریبا ۵۳ درصد دربخش غیردولتی درس می خوانند.

شریعتی نیاسر اظهار کرد: بعد از مصوبه شورای عالی فرهنگی در اسفند ۹۴ موضوعات مهمی نظیر ساماندهی موسسات کم برخوردار آموزشی، یکپارچه سازی نظام سنجش و پذیرش، ماموریت گرایی مراکز آموزش عالی، توسعه مناسبات بین المللی و هدفمندی اشتغال و تحصیل دنبال می شود.

وی به آماری از دانشجویان خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: هم اکنون نیم درصد دانشجویان ما را خارجی ها تشکیل می دهند و انتظار داریم در پایان افق چشم انداز، جمعیت دانشجویان خارجی را به چهار درصد برسانیم.

به گفته وی، باید تلاش کنیم به جای فرار مغزها، گردش مغزها را ایجاد کنیم و امیدواریم که این هدف تحقق پیدا کند.

اعتبار مدارک تمام دانشگاه ها یکسان است

این معاون وزیر علوم درمورد اشتغال دانشجویان تصریح کرد: اعتقاد دارم درصد قابل توجهی از دانش اموختگان در شغل های مرتبط خود مشغول نمی شوند. هم اکنون ۹۵ هزار دانشجوی دکترا داریم که اکثر انها انتظار دارند جذب دانشگاه ها شوند که عملاً ممکن نیست.

مجتبی شریعتی نیاسر با بیان اینکه آموزش عالی متولی اشتغال دانشجویان نیست، گفت: آمار ارزش افزوده مشاغل مختلف در استان ها را استخراج کردیم. مثلاً وضعیت ارزش افزوده رشته جنگلداری در استان گلستان و سیستان و بلوچستان چگونه است؟

شریعتی نیاسر درباره مباحثی که مربوط به اعتبار مدارک دانشگاه ها مطرح می شود بیان کرد: از نظر آموزش عالی مدارک تمام دانشگاه های دارای مجوز از وزارت علوم اعتبار یکسانی دارند.

وی درباره کارآفرینی دانشجویان اظهار کرد: برای کارآفرینی زمینه را برای دانشگاه ها باز کرده ایم که دو واحد کارآفرینی به دانشجویان ارائه دهند که آنها در کنار تحصیل آموزش لازم را هم ببینند.

وی به جایگاه گلستان اشاره کرد و گفت: گلستان یکی از استان های مستعد است مشروط به آنکه طبق ماموریت های خود عمل کند و فراتر از آن پیش نرود. هیچ زیرنظامی به علت مشکلات مختلف حق تغییر ماموریت های خود را ندارد.

این مسئول وزارت علوم افزود: گلستان در رشته هایی مانند کشاورزی، جنگلداری، دامداری، شیلات و ... که شرایط کاری مناسبی فراهم است می تواند رشد بسیار خوبی داشته باشد.

شریعتی نیاسر با رضایت از شیب علمی در کشور بیان کرد: ایران از نظر رشد در بین کشورهای منطقه در برخی زمینه ها اول و در برخی زمینه ها دوم است و در مقایسه با ۵۶ کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی بالاترین شیب رشد را دارد.

وی تصریح کرد: در بخش پرتاب ماهواره تقریباً هیچ کشوری در این سازمان مشابه ما عمل نکرده و از نظر تولید علم در منطقه رتبه نخست و از نظر آمار نسبی نسبت به جمعیت بعد از ترکیه قرار داریم.

وی از توزیع نامناسب ظرفیت مراکز آموزش عالی سخن گفت و بیان کرد: حدود ۵۰ درصد مراکز علمی ما نقش دانشگاه مادر یا معین را برای کمک به سایر دانشگاه ها ایفا می کنند و ظرفیت این مراکز در کشور بالا اما توزیع آن نامناسب است.