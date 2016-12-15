کاهش دما در شهرهای ساحلی دریای خزر

به گزارش خبرنگار مهر سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه خود آورده است: تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی بیانگر ورود تدریجی توده هوای نسبی سرد طی امروز و فردا به نوار شمالی کشور است، روند تغییرات دما به گونه ای است که کمینه دمای هوا از شمال غرب تا شمال شرق کشور در دامنه های البرز به خصوص دامنه های شمالی آن، شمال غرب و شمال شرق کشور در صبح جمعه به 2 تا 4 درجه زیر صفر خواهد رسید. انتظار بر این است که دمای هوا در شهرهای ساحلی دریای خزر کاهش یافته و به صفر تا 2 درجه سلسیوس برسد.

این اطلاعیه می افزاید: از روز شنبه اندکی دمای هوا به طور نوسانی افزایش خواهد داشت و پیش بینی می شود که از یک شنبه هفته آینده کمینه دمای هوا دراستانهای واقع در شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق، دامنه های جنوبی البرز و زگرس مرکزی به 2 تا 6 درجه زیر صفر برسد که در سواحل شمالی به سبب تاثیر آب دریا دمای هوا اندکی بالاتر خواهد بود و انتظار می رود کمینه دما بین مثبت و منفی 2 درجه قرار گیرد.

بنا بر همین اطلاعیه، پیش بینی می شود که هوای نسبی سرد تا صبح روز چهارشنبه در مناطق ذکر شده تداوم داشته باشد. بر این اساس توصیه می شود برای تامین حاملهای سوخت و انرژی اقدامات لازم بکار گرفته شود.