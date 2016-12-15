ضرورت ایجاد ناحیه صنعتی در کنار هر روستا

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده بعد از ظهر پنجشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اسکو اظهار کرد: در جلسه گذشته مصوباتی که به این شهرستان ارائه شده بود از ۱۶ مصوبه تاکنون دو مصوبه آن اجرایی نشده است و مسئولان باید با همت و پشتیبانی در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند تا تمامی مصوبات عملیاتی شوند و مشکلات موجود درزمین شهرک صنعتی این شهرستان را برطرف کنند

وی به وجود ماشین بافندگی در تمامی خانه های روستای اسکندان اشاره کرد و گفت: در کنار هر روستا باید با توجه به توانمندی های آن روستا ناحیه صنعتی ایجاد شود تا کیفیت محصولات را ارتقاء یافته و زمینه اشتغال را فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: برخی ها که میگویند واحد های تولیدی دراستان برای اخذ مجوز روان تر از شهر ها باشد این موضوع تکلیفی برای مسئولان می باشد تا روند اخذ مجوز را در استان کوتاه شود.

وی همچنین با تاکید بر این که بایستی اینترنت را با کیفیت مناسب در اختیار واحد های تولیدی قرار داد چرا که توسعه پایدار یکی از قدم های اول بحث ارتباطات را در برمی گیرد.

جبارزاده خاطرنشان کرد: برای حمایت از سرمایه گذاری کسی حق ندارد پس از استعلام قانونی مانعی را برای سرمایه گذاران ایجاد کنند بلکه باید موانع موجود را از میان بردارند.

وی اظهار کرد: براساس دستور العمل های بخش خصوصی، شهرک صنعتی باید خاک درجه چهار و غیر قابل کشت را به شهرک صنعتی غیر دولتی تبدیل کند.

واحد های کوچک در کنار واحد های بزرگ حمایت شوند

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تمامی واحد های سی ان جی به دولت بدهکار هستند، ادامه داد: دولت باید با حاکمیت تمامی مشکلات تولیدی کارخانه هارا حل کنند بنابراین دولت از واحد های توسعه یافته و پیشرفته حمایت کنند چراکه این هلدینگ ها اقتصاد کشور را محقق می سازد.

جبارزاده از احداث واحد ۵۰۰ مگاواتی برق با سرمایه گذاری خارجی در شهرستان اسکو خبرداد وافزود: واحد های صنعتی استان برای توسعه نیاز مند برق است بنابراین نه تنها باید برای تامین برق موردنیاز این واحد ها اقدام کرد بلکه افزایش برق این واحد ها یکی از ضرورت ها است.

وی همچنین از بانک ها خواست تا به تمامی واحد های موفق باتوجه به پس از انداز های آن ها تسهیلاتی را ارائه دهند تا شتاب توسعه این واحد ها ارتقا یابد.