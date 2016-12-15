کشاورزان آزادشهر از کمک دولت ناامیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عین الله شهابی شامگاه پنجشنبه در دیدار رئیس مجلس با مردم شهرستان آزادشهر گفت: با ورود به شهر محرومیت در آزادشهر کاملا پیدا است و هیچ امیدی برای کشاورزی مردم نیست و در مراجعه مکرر مردم به ما این مشکل تکرار می شود.

وی افزود: اگر ما امروز عزتی داریم و سفره ای پهن است، از برکت زحمات کشاورزان است.

امام جمعه آزادشهر گفت: در آزادشهر سایت بازیافتی در کنار دو امام‌زاده برجسته این شهر درست شده و ما از این نظر شرمنده زائران و مردم شده ایم.

وی بابیان اینکه این سایت در منطقه ای احداث شده که خاکش دارای ارزش است، گفت: شان مردم ما این نیست مردم ولایی این نیست که این مشکل را داشته باشند.

شهابی افزود: وضعیت شهرداری ها از نظر مالی مناسب نیست وحتی حقوق کارمندان خود را هم نمی توانند بدهند.

وی افزود: مجلس باید بتواند بودجه و یا سرمایه ای را به شهرداری هایی که ضعیف هستند اختصاص دهند تا از این بحران خارج شوند.