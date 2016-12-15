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۲۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۰

امام جمعه آزادشهر:

کشاورزان آزادشهر از کمک دولت ناامیدند

کشاورزان آزادشهر از کمک دولت ناامیدند

آزادشهر- امام جمعه آزاد شهر گفت: کشاورزان آزادشهر از کمک دولت ناامیدند این در حالی است که اگر سفره ما پهن است، از برکات زحمات این قشر زحمتکش است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عین الله شهابی شامگاه پنجشنبه در دیدار رئیس مجلس با مردم شهرستان آزادشهر گفت: با ورود به شهر محرومیت در آزادشهر کاملا پیدا است و هیچ امیدی برای کشاورزی مردم نیست و در مراجعه مکرر مردم به ما این مشکل تکرار می شود.

وی افزود: اگر ما امروز عزتی داریم و سفره ای پهن است، از برکت زحمات کشاورزان است.

امام جمعه آزادشهر گفت: در آزادشهر سایت بازیافتی در کنار دو امام‌زاده برجسته این شهر درست شده و ما از این نظر شرمنده زائران و مردم شده ایم.

وی بابیان اینکه این سایت در منطقه ای احداث شده که خاکش دارای ارزش است، گفت: شان مردم ما این نیست مردم ولایی این نیست که این مشکل را داشته باشند.

شهابی افزود: وضعیت شهرداری ها از نظر مالی مناسب نیست وحتی حقوق کارمندان خود را هم نمی توانند بدهند.

وی افزود: مجلس باید بتواند بودجه و یا سرمایه ای را به شهرداری هایی که ضعیف هستند اختصاص دهند تا از این بحران خارج شوند.

کد مطلب 3851498

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