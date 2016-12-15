لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس مسکوت مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک روز پنجشنبه در حاشیه همایش تحکیم بنیان خانواده اراک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از پنج سال است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده اما کار بررسی و تصویب آن در مجلس مسکوت مانده است.

وی افزود: معتقدم چنانچه این لایحه در مجلس تصویب شود و پس از تصویب حتی ۳۰درصد از موارد قانونی آن اجرا شود، ایران به عنوان پیشروترین کشور در ارتباط با حمایت از کودکان و نوجوانان در دنیا شناخته می شود.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اگر قرار است به خانواده کمک کنیم باید بدانیم که کودک محور خانواده است، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی براساس وظیفه ذاتی خود باید در حوزه خانواده مطالبه گری کند.

موسوی با اشاره به اینکه متاسفانه مجالس ادوار مختلف تا به امروز در حوزه حقوق اجتماعی مردم، به ویژه حقوق خانواده، مطالبه گری اجتماعی نکرده است، گفت: از نظر من مجالس ادوار مختلف در این حوزه نمره قبولی نمی گیرند.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم مجلس دهم بتواند در این راستا قدم های خوبی بردارد وکارهای ماندگار انجام دهد.

رئیس انجمن مددکاری کشور همچنین گفت: هم اکنون ده هزار مددکار اجتماعی در ۲۱ دستگاه و سازمان مرتبط در کشور فعالیت دارند اما حدود ۵۰هزار مددکار اجتماعی کم داریم، بنابراین باید فضا برای ورود این تعداد مددکار به چرخه کار در سازمان ها فراهم شود.

موسوی چلک تاکید کرد: باید زمینه بهره گیری بیشتر از ظرفیت مددکاران اجتماعی فراهم شود، چراکه مددکاران در مسایل جامعه که امروز با آن مواجه هستیم، اقدامات موثری می توانند انجام دهند.