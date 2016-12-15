رانندگان حتما زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، کرمانشاه (اکثر محورها) و ایلام (محورهای ایلام - اسلام آباد و ایلام -کرمانشاه)، البرز(ارتفاعات محور کرج-چالوس)، (ارتفاعات محور هراز) بارش برف اعلام شده است.

وی با اشاره به این که در استان‌های ایلام ، چهارمحال و بختیاری، همدان، کرمانشاه و غرب استان مازندران (اکثر محورها) بارش باران گزارش شده است، افزود: همچنین در استان‌های آذربایجان شرقی (محور سراب)، اردبیل(اکثر محورها) و چهارمحال و بختیاری (محورهای کوهرنگ - مسجد سلیمان و سامان - بن)، محور فیروزکوه(محدوده گدوک) به دلیل کولاک و یخ زدگی ، تردد تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در خصوص ترافیک محورها نیز گفت: ترافیک در باند شمالی آزادراه تهران - کرج (محدوده پل کلاک تا پل فردیس) ، باند شمالی آزادراه کرج - قزوین(محدوده پل فردیس تا مهرویلا) نیمه سنگین است.

سرهنگ رحمانی خاطرنشان کرد: محورهای شمشک به دیزین، پونل به خلخال، سرو آباد-پاوه و سراب - اردبیل (گردنه صائین) تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

وی با توصیه به مسافران مبنی بر عدم انجام سفرهای غیرضروری گفت: در عین حال به رانندگان توصیه می‌کنیم پیش از سفر از سالم بودن تجهیزات زمستانی مانند بخاری و برف پاکن اطمینان حاصل کرده در مبدا سفر باک خودرو خود را پر کرده و پتو و غذای خشک همراه داشته باشند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به ضرورت به همراه داشتن زنجیر چرخ گفت: به همراه داشتن زنجیر چرخ به تنهایی کافی نیست و باید قبل از سفر رانندگان بستن آنرا فرا بگیرند و یکبار بستن آن را امتحان کنند چرا که استفاده از زنجیر چرخ برای اولین بار آنهم در داخل برف بسیار دشوار است.

اوبا تاکید بر این که کنترل خودرو در شرایط برفی و بارانی دشوار است در عین حال از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی اکثر محورها ضمن رعایت سرعت مطمئنه از سرعت و سبقت غیرمجاز به طور جدی خودداری کنند.

سرهنگ رحمانی خاطرنشان کرد: در عین حال مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا بطور شبانه روزی با شماره تلفن‌های ۱۲۰ (در شهر تهران) و ۸۸۲۵۵۵۵۵ آماده اعلام آخرین وضعیت راه‌ها و ارائه خدمات به هموطنان است. همچنین شهروندان می‌توانند از طریق سایت راهور به نشانی www.rahvar۱۲۰.ir و سایر سامانه‌های اطلاع رسانی پلیس راهور از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

