مقابل استقلال تنبیه شدیم/ سرمان راحت کلاه می رود

به گزارش خبرنگار مهر؛ رضا مهاجری بعد از شکست تیم های فوتبال پدیده با استقلال در خصوص این بازی در گفتگویی تلویزیونی گفت: بازی دو نیمه متفاوت داشت. با توجه به اینکه بازی با پرسپولیس به تعویق افتاد به مشکل خوردیم. قرعه ما جوری است که سه بازی سخت متوالی داشتیم برای همین بدن بازیکنان خالی کرد.

وی افزود: طبیعی بود استقلال در نیمه دوم با توجه به تحلیل قوای جسمانی بازیکنان ما موفق باشد. به این تیم تبریک می گویم.

سرمربی پدیده درباره دیدارهای موفق با تیم های بزرگ گفت: بازی های ما دیده نمی شود. مسابقاتی که از طریق شبکه سه و شبکه ورزش پخش می شود دیده می شود. تیم ما خوب بازی می کند ولی راحت سرمان کلاه می رود. استقلال و پرسپولیس تیم هایی هستند که اگر چنین اشتباهاتی بکنید تنبیه می شوید. هم مقابل پرسپولیس و هم برابر استقلال این اتفاق رخ داد.

مهاجری با اشاره به دیدار بعدی پدیده تصریح کرد: نگرانم تیم ما با سه بازی سنگین تخلیه روانی شده باشد. خوشبختانه فرصت بازی با ذوب آهن بیشتر است. شاید تا اینجا خوب نتیجه نگرفتیم که به خاطر قرعه سنگین ما بوده است.

وی همچنین در نشست خبری گفت: بازی خوبی انجام دادیم و استقلال از معدود موقعیت هایش سود برد. هنگامی که تیمی در سه هفته متوالی مقابل تیم های پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی قرار می گیرد و برنامه بازی ها نیز تغییر می کند شرایط ما نیز دستخوش تغییرات می شود.

وی افزود: تا دقیقه ۶۰ خوب بودیم اما پس از آن متاسفانه بازیکنان مان با افت بدنی مواجه شدند و ما تغییراتی را در ترکیب مان لحاظ کردیم که در همان لحظات نیز تا تیم مان آمد شکل بگیرد استقلال گل زد و پس از آن نیز تا بازیکنان جدید آمدیم شکل جدیدی بگیریم دیگر سخت بود به دروازه استقلال نزدیک شویم.