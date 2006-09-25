يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده انفال آغازشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه العالم، وكلاي دفاع از جنايات صدام و همدستانش، دريازدهمين جلسه بررسي اتهامات متهمان پرونده انفال با زير سوال بردن مشروعيت دادگاه، در جلسه امروز حضور نيافتند.

صدام ديكتاتورسابق عراق و 6 تن ديگرازمتهمان اين پرونده به اتهام دست داشتن دركشتاربي رحمانه مردم بيگناه كرد دردهه هشتاد محاكمه مي شوند.

به نوشته روزنامه الوطن عربستان، "خليل الدليمي" رئيس تيم وكلاي مدافع متهمان اين پرونده اعلام كرد: وكلاي مدافع دراعتراض به دخالت هاي مقامهاي اجرايي دردادگاه حضورنمي بابند.



وكلاي دفاع از متمهمان پرونده انفال چهارشنبه گذشته دراعتراض به تغيير"عبدالله العامري" قاضي دادگاه و تعيين "محمد العريبي" به جاي وي از دادگاه بيرون رفتند.

الدليمي گفت : ما درصدد بازگرداندن اين قاضي يا آن قاضي نيستيم، بلكه ما ازابتدا به مشروعيت اين دادگاه و همچنين مشروعيت تشكيل، تخصص و همچنين بي طرف نبودن و شفافيت آن معترض بوديم.

وي همچنين با انتقاد ازانتصاب قاضي جديد افزود: اين قاضي درسال 2004 فارغ التحصيل شده است و درزمينه خاصي تجربه ندارد. درحالي كه اين دادگاه ، دادگاهي بين المللي و خاص است.

رئيس هيئت دفاع از جنايات سران رژيم سابق عراق اعلام كرد: درحال حاضر هيئت دفاع مشغول رايزني با وكلاي خود براي اقدامات بعدي است.