به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر پنجشنبه پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر صبای قم در گفتگو با خبرنگاران، نتایج ضعیف صبا در هفتههای اخیر را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: متاسفانه در سال قبل هم شاهد بیتوجهی به تیم صبای قم بودیم.
وی بدهی تیم صبای قم را حدود ۲۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مشکلات و بدهی صبای قم هر سال بیشتر میشود.
دایی ادامه داد: نمیدانم در قم با وجود این همه انسانهای بزرگ، چرا نمیشود تیمداری کرد. وقتی تیم لیگ برتری به یک استان میرود، باید مردم را برای حضور در ورزشگاه ترغیب کرد.
سرمربی سابق تیم صبای قم با اشاره به تبعات سقوط این تیم، اظهار کرد: اگر صبا سقوط کند با آن همه سابقه و قهرمانی در جام حذفی، نابود میشود.
وی با انتقاد از مسئولان استان قم که از تیم صبا حمایت نمیکنند، تصریح کرد: مسئولان قم از تیم صبا حمایت نمیکنند. باید پرسید صبا به نام چه کسی است؟ اگر صبا را نمیخواهند باید آن را از دست سیاسیها خارج کرد و مردم، تیم را اداره کنند. مسئولان قم شعار ندهند و برای کمک به این تیم وارد میدان شوند.
دایی افزود: آقای مرفاوی کار بزرگی کرده که مسئولیت این تیم را پذیرفته است. تا الان هم با مشکلاتی که این تیم دارد، عملکرد خوبی داشته و نتایج خوبی گرفته است.
سرمربی تیم نفت تهران با بیان اینکه صبا را دوست دارد، تاکید کرد: من در این تیم بازی کردم و هم سرمربی بودم. بنده یک سال لباس صبا را تامین کردم ولی یک نفر نیامد بگوید پول خودم بابت سرمربیگری هیچ، پول لباسها را بدهد.
قم - سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با اشاره به بدهی ۲۷ میلیارد تومانی صبای قم، معتقد است که مسئولان استان از این تیم حمایت نمیکنند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر پنجشنبه پس از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر صبای قم در گفتگو با خبرنگاران، نتایج ضعیف صبا در هفتههای اخیر را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: متاسفانه در سال قبل هم شاهد بیتوجهی به تیم صبای قم بودیم.
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