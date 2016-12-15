دهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی دقایقی پیش در هتل آزادی تهران برگزار شد.

در این نشست که با حضور شخصیت‌هایی از کشورهای مختلف اسلامی در حال برگزاری است، آخرین تحولات منطقه و توفیقات محور مقاومت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین در پایان این نشست، بیانیه پایانی صادر خواهد شد.

در این نشست که ریاست آن را علی‌اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی بر عهده دارد، چهره‌هایی همچون شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان، شیخ بدرالدین حسون مفتی اعظم اهل سنت سوریه، تاج‌الدین هلالی مفتی سابق اهل سنت استرالیا، کمال‌الدین الهلباوی سخنگوی سابق اخوان‌المسلمین مصر، شیخ صلاح‌الدین ازگوندوز رهبر شیعیان ترکیه و شخصیت‌هایی از عراق، بحرین، مصر، سودان، تونس و سایر کشورهای اسلامی حضور دارند.

گفتنی است نشست پیشین شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی حدود دو ماه پیش به میزبانی عراق و با حضور نخست‌وزیر این کشور در بغداد برگزار شد.