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۲۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۸

محسن یوسفی:

نیمه دوم مقابل استقلال ضعیف بودیم

نیمه دوم مقابل استقلال ضعیف بودیم

هافبک تیم فوتبال پدیده مشهد با بیان اینکه در نیمه دوم دیدار برابر استقلال عملکرد خوبی نداشتیم، گفت: علت اصلی آن، خستگی دیدار برابر پرسپولیس بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسفی پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی گفت: ما دو نیمه متفاوت داشتیم؛ نیمه اول تا حدودی خوب بودیم و چند موقعیت هم داشتیم اما در نیمه دوم بسیار ضعیف عمل کردیم و علت اصلی آن هم خستگی دیدار برابر پرسپولیس بود که فشار زیادی بر روی ما آورده بود.

هافبک تیم فوتبال پدیده مشهد در پاسخ به این پرسش که آیا پدیده در آینده شرایط بهتری پیدا خواهد کرد یا خیر؟ گفت: مطمئناً با یک استراحت خوب و تمرینات منظم بهتر خواهیم شد و نتایج قابل قبولی کسب خواهیم کرد.

یوسفی در خصوص نتایج استقلال نیز گفت: آبی‌پوشان عملکرد خوبی داشتند و نمی‌شود با یک شکست برابر تراکتور، اعلام کرد که آنها ضعیف هستند و توانایی ندارند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با شناختی که من از استقلال دارم و سال‌ها در این تیم بودم، می‌دانم که منصوریان مربی بسیار باهوشی است و مطمئناً آینده خوبی برای استقلال وجود خواهد داشت.

کد مطلب 3851532

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