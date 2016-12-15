۷۴ کیلو گرم مواد مخدر در دلفان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی نجات کرمی از کشف و ضبط مقدار ۷۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

وی افزود : در پی اطلاع واصله مبنی بر ورود یک محموله مواد مخدر از طرف استانهای جنوبی به این شهرستان با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از تعقیب و گریز و اقدامات اطلاعاتی این محموله در مسیر ارتباطی هرسین به دلفان کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان با اشاره به اینکه در این رابطه دو سوداگر مرگ دستگیر و دو خودروی وانت پیکان و پژو ۴۰۵ نیز ضبط شد، ادامه داد: پرونده آن نیز پس از اقدامات اولیه تشکیل و تحویل مقامات قضایی شهرستان دلفان شد.

سرهنگ کرمی از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه باتوزیع کنندگان مواد مخدر در شهرستان دلفان خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری و همراهی مردم با اجرای این طرح، منطقه را برای قاچاقچیان مواد مخدر ناامن تر کنیم.