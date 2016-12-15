نفرات برتر اولین جشنواره شعر ارسباران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه مراسم اختتامیه اولین جشنواره شعر ارسباران با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر برگزار شد.

در بیانیه هیئت‌داوران این جشنواره آمده است؛ بی‌تردید منطقه ارسباران از قدیم یکی از قطب‌های مهم ادبی استان بوده و هست ظهور شاعران و نویسندگان بزرگی همچون عارف نباتی و سعدالدینی ورامینی که آوازه آثارشان مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و در ادبیات جهان برای خود جایگاهی ویژه بازکرده خود مبیّن این مهم مذکور است، شایان‌ذکر است که علاوه بر لزوم معرفی جایگاه ادبی این منطقه در کشور، باید نسبت به ارتقا و اعتلای این جریان ادبی اقدامات لازم و مفید صورت گیرد که برگزاری جشنواره شعر ارسباران می‌تواند یکی از این اقدامات و اتفاقات مؤثر قلمداد کرد.

معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه ناحیه اهر با همکاری کانون بسیج هنرمندان شهرستان اهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری شهرستان اهر با اهداف شناسایی استعدادهای جوان و تشویق و ترغیب آنان در جهت تولید آثار فاخر و ارزشی در حوزه‌های آیینی، مقاومت، شهدای ارسباران، دفاع از حریم مقدس حرم و غیره در مورخه ۱۰ مهرماه منتشر کرد که مهلت ارسال آثار تا ۱۰ آذر سال ۹۵ اعلام گردید، طی روزهای مذکور بیش از ۲۵۰ اثر از شهرهای مختلف ارسباران، اهر، هوراند، ورزقان، هریس، کلیبر، خدآفرین و دیگر شهرهای استان و کشور ازجمله تبریز، شبستر، اردبیل و نیشابور و... به دبیرخانه رسید که از این تعداد، حدود ۱۵۰ اثر که از منطقه ارسباران ارسال‌شده بود برای داوری انتخاب و به داوران : استاد جلال محمدی، دکتر رضا شیبانی و بابک اسلامی تحویل داده شد. داوری آثار به‌صورت مجزا انجام‌شده و در آخر امتیازات اشعار توسط سر داور محترم استاد جلال محمدی تجمیع شده و حدود ۲۷ شعر از ۲۷ شاعر و ۳ شعر به‌عنوان اشعار برگزیده مهمانان ویژه به‌عنوان آثار برگزیده جشنواره اعلام گردید.

دریافت ۲۵۰ اثر برای جشنواره‌ای که دوره اولش را سپری می‌کند بسیار قابل‌تحسین می‌باشد. به نظر ما تمامی آثار رسیده به دبیرخانه دارای ارزش بسیار بلند بوده و ازهرجهت گران‌قدر و برگزیده می‌باشند ولی به خاطر محدودیت‌های خاص که قاعده تمام جشنواره‌ها می‌باشد لازم بود تعداد محدودی از آثار جهت دریافت لوح تقدیر به دبیرخانه معرفی گردد.

لازم به توضیح است که آثار نیز از اساتید گران‌قدر شعر ارسباران که سال‌های سال در عرصه ادبیات منطقه قلم‌فرسایی کرده‌اند به دستمان رسید که ما داوران با نیت جسارت نشدن به این بزرگان ارجمند و میدان دادن به شاعران جوان که شاگردان همان اساتید گران‌قدر می‌باشند از داوری آثار ایشان امتناع ورزیدیم. هیئت‌داوران خاطرنشان می‌سازد با توجه به فضای آلوده دنیای امروز به تهاجم فرهنگی دوست‌های استعمارگر و فاسد و جنگ‌های نرم و سخت علیه ملت‌های مسلمان و تأکید مقام معظم رهبری به مقابله با این پدیده‌های خطرناک با شیوه‌های مختلف ازجمله شیوه‌ی هنری، ادبی و همچنین استقبال بی‌نظیر و پرشور شاعران ارزشی منطقه به‌ویژه نسل جوان از جشنواره مذکور، از مسئولین محترم شهرستان به‌ویژه فرماندهی گران‌قدر سپاه اهر، سردار رشید اسلام جناب سرهنگ ایمانی تقاضا دارد در استمرار این جشنواره در سال‌های آتی اهتمام ورزیده و پشتیبان این رویداد مهم فرهنگی ادبی منطقه باشند.

خاطرنشان می‌سازد هیئت‌داوران در داوری آثار علاوه بر توجه به کیفیت اشعار ازلحاظ فضای معاصر و امروزی آثار، وزن و موسیقی، معاصرت زبانی، نوآوری در بیان و مضامین، پختگی کلام و غیره که لازمه تمام جشنواره‌های ادبی می‌باشد نکات دیگری نیز مدنظر داشته است ازجمله : تشویق استعدادهای جوان و بومی، افزایش تعداد برگزیدگان در حد امکان، عدم تکرار برگزیدگان در بخش‌های مختلف و اغماض از برخی ضعف‌ها و نارسایی‌ها و نگاه خاص و ویژه به محتوای ارزشی آثار و...

اسامی برگزیدگان اولین جشنواره شعر ارسباران به شرح زیر اعلام شدند:

در بخش آیینی مذهبی و دفاع مقدس : جلیل علیجانپور، اکبر قنبر زاده و رقیه محمودی، مریم بیرامی، طاهر ایمانی، صدیقه آتلوپور، حسین زارعی، جواد مظاهری، سلیم فرضعلیزاده، امیررضا اسلامی و ابوالفضل عباسیان اقدم از اهر، ابراهیم قبله آرباطان، علی بدری آرباطان از هریس، سید اسماعیل بهادری، علی حسین هاشم پور از هوراند، رحمان رضازاده لیلاب و کوثر نظری از ورزقان، مهدی ولدحیدر علی از خداآفرین و امام وردی سامانی کلیبر صاحب رتبه برتر شدند.

جوایز بخش شعر ارسباران جشنواره به علیرضا انباز، ثاقب رشت آبادی، اکبر قنبرزاده، رضا حیدری، محمد جوانبخشایش، امیدعلی شیخی همگی از اهر رسید.

و در بخش آزاد این جشنواره علی اکبر شیخ علیزاده، رقیه هاشم زاده و راضیه عبدی از حائز عناوین برت شده با تندیس و تقدیر نامه مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.