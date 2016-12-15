احتمال سوءاستفاده از مبادی رسمی برای ورود کالای قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در خصوص مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت، اظهار داشت: ضروری است که اتخاذ هر تصمیمی در این حوزه حتما با حضور مسئولین گمرک همراه باشد.

وی با بیان اینکه راه های متعدد و متنوعی برای قاچاق وجود دارد، افزود: مرزهای طولانی کشور متاسفانه بطور کامل قابل کنترل نیستند. حتی ممکن است از راه های رسمی مانند مناطق آزاد و ویژه، بازارچه های مرزی و گمرک هم سوء استفاده شود.

دیناروند تاکید کرد: اخیرا که سامانه متمرکز گمرک و سازمان غذا و دارو راه اندازی شده اند و ارتباط برخط آنها برقرار شده است جلوی بسیاری از سوءاستفاده ها گرفته شده است.

وی از همکاری و هماهنگی خوبی که بین دستگاه های مختلف به ویژه گمرک و تعزیزات حکومتی و دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با سازمان غذا و دارو وجود دارد تشکر کرد.