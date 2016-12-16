آغاز کنترل هوشمند معاینه فنی خودروها از دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی معاینه فنی زیست محیطی با محوریت "خودروهای دیزل برای کاربری شهری" برگزار شد.

وحید حسینی در نشست خبری این کارگاه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اجرا نشدن مصوبه سال ۹۰ مبنی بر منع تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها گفت: خودروهایی که برای جاده‌ها و معابر برون شهری ایمن نیستند، کارشان را در داخل شهرها شروع می کنند.

حسینی با اشاره به اینکه خودروهای دیزلی بدون ضابطه داخل شهر تردد می کنند، گفت: برای این خودروها تنها معاینه فنی سبک و ملایمی انجام می شود این در حالیست که مجوز تولید بالغ بر ۱۰۰ هزار خودرو دیزلی نیز صادر شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ناوگان اتوبوسرانی و حمل زباله تا حدی مدیریت و معاینه فنی می شوند، اظهار کرد: متاسفانه خودروهای شخصی کاملا رها شده‌اند. با اینکه دیزل در شهرها مسئله مهمی است به آن پرداخته نشده است و سطح دیزل خودروها وضعیت خوبی ندارد. سطح استاندارد یورو ۳ برای سواری سطح خوبی است ولی برای دیزل یورو ۳ یا ۴ اصلا خوب نیست برای همین نیز قانون، نصب فیلتر دوده را ایجاد کرده است.

حسینی با اشاره به اینکه متوسط سالیانه حدود ۱۰ درصد جرم ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون دوده یا کربن سیاه است، افزود: دستگاه های کاربراتوری و دیزلی نقش مهمی در تولید کربن سیاه دارند بنابراین باید وزارت راه بحث معاینه فنی خودروهای دیزل را با جدیت انجام دهد.

خودروهایی که برای جاده ها ایمن نیستند در داخل شهر فعال می شوند

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با انتقاد از اینکه خودروهایی که برای جاده‌ها ایمن نیستند کارشان را در معابر شهری شروع می‌کنند، گفت: طبق مصوبه سال ۱۳۹۰ تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها ممنوع است ولی هنوز این مصوبه اجرایی نشده است.

تردد خودروهایی با دوبرابر سن مجاز

وی افزود: خودروهای بالای ۲۰ سال عمر باید از رده خارج شوند ولی خودروهایی را در تهران می بینیم که با ۴۵ سال سن هنوز اجازه تردد دارند.

نواب حسینی منش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران نیز در نشست خبری این کارگاه اظهار کرد: بر اساس آمار، ۲۲ درصد تصادفات مربوط به خودروهای سنگین است که ۱۱ درصد آن به خاطر نقص ایمنی این خودروها است.

سن معاینه فنی در دنیا ۷۰ سال و در ایران ۱۰ سال است

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ سال است که در دنیا معاینه فنی مطرح شده و در نتیجه آن به بحث ایمنی و آلاینده ها توجه شده است، افزود: این درحالیست که در ایران تنها ۱۰ یا ۱۲ سال است که معاینه فنی داریم.

در بخش نرم افزاری معاینه فنی عقبیم

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با بیان اینکه در موارد مربوط به سخت افزاری معاینه فنی خوب پیش رفته‌ایم ولی در بخش نرم افزار راه طولانی برای طی کردن داریم، گفت: در ایران نادیده گرفتن موارد و مسائل ریز و جزئی در معاینه فنی باعث می شود معاینه فنی کشور ما به دقت معاینه فنی دنیا نباشد.

لزوم افزایش دقت معاینه فنی

دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور با اشاره به اینکه باید خودمان را به استانداردهای جهانی در زمینه معاینه فنی برسانیم، اظهار کرد: در سایر کشورها یک معاینه فنی ساده حداقل ۴۵ دقیقه طول می کشد ولی در ایران این زمان بسیار کوتاه تر است، بنابراین باید دقت معاینه فنی را در کشور بالا ببریم.

به گفته حسینی منش، در تهران معضلات زیادی در خصوص تردد خودروهای سنگین وجود دارد، زیرا بسیاری از این خودروها که نمی توانند در جاده‌ها و معابر برون شهری کار کنند، در معابر شهری فعالیت می کنند که لازم است در زمینه نوسازی خودروهای فرسوده فعالیت کنیم. بسیاری از این خودروهای فرسوده لوگوی اداره و سازمانی را دارند و به شدت از چشم مسئولین دور مانده اند و مغفول شده اند.

دوربینهای کنترل معاینه فنی ۲۴ ساعته فعالند

وی در ادامه با اشاره به اینکه کنترل معاینه فنی از طریق دوربین های سطح شهر از دی ماه انجام خواهد شد، گفت: این دوربین ها بر کلیه خودروها به ویژه خودروهای سنگین نظارت دارند. این کنترل‌های مکانیزه به صورت ۲۴ ساعته در سطح شهر تهران صورت می‌گیرد که می‌تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی هوای شهر داشته باشد.

معاینه فنی خودروهای داخل شهر سخت تر باشد

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با تاکید براینکه خودروهایی که قرار است در سطح شهر تردد کنند باید نسبت به خودروهایی که در جاده تردد می کنند، معاینه فنی متفاوتی داشته باشند، گفت: باید معاینه فنی خودروهایی که در شهر تردد می کنند سخت تر باشد و خودوری سنگینی که در معابر شهری فعالیت می کند باید معاینه فنی برتر داشته باشد. این قانون حداقل باید در کلانشهری چون تهران به خاطر حجم آلودگی رعایت شود و نظارت جدی بر خودروهای سنگینی که در شهر تردد می کنند وجود داشته باشد.

حسینی منش افزود: طبق مصوبه شورای عالی ترافیک کشور، خودروهایی که در طرح ترافیک تردد می کنند باید معاینه فنی برتر که سختگیرانه تر است، داشته باشند، پیشنهاد می کنم این موضوع برای خودروهای سنگین نیز اعمال شود.

۱۰ میلیون خودرو در کشور نیازمند معاینه فنی

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون خودرو در کشور وجود دارد که نیاز به معاینه فنی دارند، گفت: با توجه به اینکه حداقل زمان معاینه فنی هر خودرو ۶۰ دقیقه خواهد بود، صفی تشکیل می دهند که در صورت پایین آمدن سن معاینه فنی از پنج سال به دو سال این صف طولانی تر خواهد شد چون تعداد خودروهایی که به معاینه فنی نیاز دارند به ۱۴ میلیون می رسد و تعداد مراکز موجود معاینه فنی در کشور پاسخگوی این تعداد نیست.

پیشنهاد استفاده از مراکز معاینه سیار

حسینی منش با اشاره به ضرورت افزایش مراکز معاینه فنی کشور، اظهار کرد: استفاده از مراکز معاینه فنی سیار یک پیشنهاد است که می تواند در کنار بزرگراه ها مستقر شود همچنین اولین مرکز پرتابل در تهران قبل از پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی در پایان گفت: برای خودروهای سبک ۴۳۰ مرکز معاینه فنی در کشور وجود دارد و به طور کلی ۵۰۰ خط موجود است و تنها مراکز معاینه فنی تهران بخاطر اجرای طرح کاهش شلوغ است.

در این نشست خبری همچنین مدیر کل دفتر ایمنی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه معاینه فنی در ایران تنها عمری ۱۰ ساله دارد، گفت: هنوز نقشی که مراکز معاینه فنی می توانند داشته باشند تعریف شده نیست.

هدایتی در حاشیه کارگاه آموزشی معاینه فنی زیست محیطی با محوریت "خودروهای دیزل تجاری برای کاربری شهری" اظهار کرد: در ایامی که بحث وارونگی دما وجود دارد، نقش و اهمیت مراکز معاینه فنی و ضرورت نوسازی ناوگان و حذف ناوگان فرسوده و آلاینده بیش از پیش احساس می شود. متاسفانه در کشور ما نقش و اهمیت مراکز معاینه فنی تعریف نشده است. این درحالیست که معاینه فنی می تواند به مثابه شش برای سیستم حمل و نقل عمومی عمل کند.

وی با اشاره به اینکه در ایران معاینه فنی تنها ۱۰ سال سابقه دارد، اظهار کرد: در اروپا از حدود سال ۱۹۵۰ معاینه فنی شروع شد، بنابراین نیاز داریم به ارتقای معاینه فنی در کشور سرعت دهیم و برای دستیابی به این مقصود نیز باید از تکنولوژی دنیا استفاده کنیم.

مدیر کل دفتر ایمنی وزارت راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد: اگر مراکز معاینه فنی بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند می تواند در بهبود شرایط زندگی، سلامت و ایمنی شهروندان تاثیر بسیار داشته باشد.