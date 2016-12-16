تسریع واگذاری کامل گروه ملی به بانک ملی/قراردادخریدکشتی تعدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شماره پنج اهواز در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت خوب صنایع استان خوزستان اظهار کرد: امروز افتتاح واحدهای مختلف، بازدیدهایی همچون کارخانه تولیدکننده شیرآلات مختلف نفت و گاز، کارخانه قند دزفول که بعد از ۱۳ سال بازسازی آن شروع و تا سال آینده به اتمام می رسد در برنامه داشتیم.

وی افزود: در اهواز پنج شهرک صنعتی داریم که از همه بازدید و در هر یک نیز پروژه ای را افتتاح کردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: شرکت شهرک های صنعتی خوزستان باید تلاش کنند تا نیاز سرمایه گذاران و صنعتگران را تامین کنند. در شهرک صنعتی شماره پنج اهواز با تلاش های شرکت شهرک های صنعتی خوزستان و استاندار آب موردنیاز تامین و حل مشکل راه نیز تصویب و با سرعت انجام می شود.

نعمت زاده در ارتباط با مشکلات واگذاری شرکت گروه ملی بیان کرد: گروه ملی در اختیار قوه قضائیه است ولی مکاتبه و مذاکره کردیم تا هرچه زودتر تحویل بانک ملی دهیم چون بانک ملی راضی به تحویل کارخانه به ازای طلبش از شرکای این شرکت شده و تقاضای تسریع امور توسط قوه قضائیه را داریم.

وی اضافه کرد: چند ماه به صورت جدی پیگیر مسئله شرکت گروه ملی هستیم و در نهایت مقرر شد تا رونوشت نامه های ارسالی به قوه قضائیه را به استاندار تقدیم و از طریق استان این مسئله پیگیر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اقدامات مختلف برای رفع موانع تولید گفت: از ابتدای دولت یازدهم در قالب مصوبات مختلف پیشنهاداتی به دولت ارائه دادیم که شاید ۳۵ مورد به صورت مصوبه ارائه شد. یکی از این مصوبات پرداخت تسهیلات به صنایع برای برداشتن موانع پیش روی صنعت بود.

نعمت زاده در ادامه بیان کرد: خوشبختانه اغلب این مصوبات اجرایی و لایحه ای در ۳۰ ماده تحت عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تقدیم مجلس شد. مجلس نیز در نهایت با افزودن مواد جدید آن را تصویب رساند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از ماده های این قانون مثل معوقات سیستم بانکی و تغییر نرخ ارز عملیاتی شده است، گفت: به نظرم در حال حاضر موانع قانونی چندانی نداریم بلکه باید فرهنگ کار و تلاش را بیشتر در کشور نهادینه کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد: نمایندگان مجلس می توانند در ایجاد فضای آرامش همکاری لازم را داشته باشند. در هر صورت دولت تلاش می کند تا فضا را برای سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی روان تر کند اما شرایط تحریم نیز تا قبل از مذاکرات داشتیم.

نعمت زاده ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با توجه به اینکه فضای بین المللی در حال بهبود است، بتوانیم ارتباط بهتری را با جهان داشته باشیم چون اگر بخواهیم صنعت و تولید توسعه پیدا کند قطعا تعاملات فنی، بازرگانی و داد و ستد مالی هم باید داشته باشیم.

وی با اشاره به ایجاد تدریجی شرایط ارتباط و تعاملات جهانی در حوزه صنعت گفت: خوشبختانه بخش اعظمی از بخش خصوصی ایرانی با طرف های خارجی برای سرمایه گذاری مشترک به توافق رسیدند. هم اکنون بیش از ۷۰ مورد از این توافقات نهایی شده را داریم که سرمایه گذاری برخی شروع و بعضی نیز تا آخر امسال به تولید می رسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با استفاده از توان داخلی برای تولید محصولات مختلف از جمله صنعت کشتی سازی گفت: برابر با قوانین کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید بر این است که از ظرفیت های داخلی حداکثر استفاده صورت گیرد به عنوان نمونه افتخار سرمایه گذاران یکی از واحدهای تولیدی فولاد در شهرک صنعتی شماره پنج این بود که همه ماشین آلات در ایران طراحی و تولید شده است.

نعمت زاده ادامه داد: در سال ۸۶ قرارداد کشتی سازی به صورت نقدی و ۱۰۰ درصد خرید خارج شده که کار تا تحریم ها متوقف بود ولی در فضای جدید تقاضا داشتیم تا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با طرف خارجی مذاکره، قرارداد را تعدیل، برای خرید از نقدی به فاینانس تبدیل و ساخت داخلی را در آن لحاظ کنند.

وی اضافه کرد: این قرارداد جدید نبوده و جزو قراردادهای امضا شده قدیمی است. به دنبال آن هستیم تا با استفاده از سیاست های وزارتخانه طرف خارجی را متقاعد کنیم که حتما بخشی از کار را در ایران و بخشی را در خارج انجام دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با سهم صنعت در برنامه ششم توسعه بیان کرد: در کمیسیون تلفیق کارهایی انجام و دولت تا آنجایی که توانسته تلاش کرده تا سهم صنعت به خوبی دیده شود. ممکن است از نظر کارشناسی باز نواقصی باشد ولی در شرایط فعلی امیداواریم قانون خوبی باشد.

نعمت زاده در ارتباط با حرکت صنایع به سمت صنایع سبز و رعایت بیشتر ملاحظات زیست محیطی گفت: اصولا صنعت یک فعالیت قانونمند است و همانطور که کیفیت محصول مهم است کیفیت فرآیند و ارتباط آن با جامعه و محیط هم مهم است. البته شاید در بعضی موارد عده ای کوتاهی کنند اما صنعت به ذات نه آلوده کننده و نه مزاحم چون دیده شده بعضی رسانه ها عبارت صنعت مزاحم را به کار می برند.

وی گفت: صنعت سبز مطرح در دنیا تا حدودی جلوتر از بحث آلایندگی و اینگونه موارد است و فاکتورهایی چون مصرف انرژی را به حداقل می رسانند که از آن جمله می توان به انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد.