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۲۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸

در آستانه میلاد حضرت رسول (ص)؛

رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان موافقت کردند

رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان موافقت کردند

مقام معظم رهبری در آستانه فرا رسیدن میلاد حضرت محمدمصطفی (ص) و امام جعفرصادق (ع) ‌ با عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در آستانه فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و آله و سلم و ولادت امام جعفرصادق علیه‌السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات «یک هزار و دویست و سی و یک» نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۱۲۳۱ نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌ بودند، ارائه کرد، که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت.

کد مطلب 3851731

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