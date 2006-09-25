شهرام شفيعي " شيطان " را از نگاه قرآن بررسي مي كند

به گزارش خبرنگاركتاب مهر، انگيزه اين نويسنده ازتاليف اين پژوهش دردسترس بودن منبعي براي نگارش در مورد اين موضوع توسط ديگر نويسندگان مي باشد .

شهرام شفيعي دراين خصوص گفت : احساس مي كردم كه هنرمندان ما دررشته هاي مختلف هنري وقتي سراغ موضوع شيطان يا وسوسه هاي شيطاني مي روند منابع تحليلي كافي دراختيارشان نيست و به همين دليل گاهي اوقات نوع نگاه هنرمندان ما در آثار هنري نمايشي و ادبي و ... مقداري رنگ و بوي نگاه اوستايي و گاهي مسيحي به موضوع شيطان را دارد و بايد يك منبع پژوهشي در اين مورد وجود داشته باشد كه اگر هنرمندي خواست به اين موضوع بپردازد حداقل تلاش او در زمينه درام ، مبتني براصولي فكري و اعتقادي با استفاده از قرآن باشد .

وي ادامه داد : جرقه اوليه اين كار ازهفت سال پيش در ذهن من زده شد ، البته ممارست با قرآن و اين گونه دقت ها در مسائل قرآني سالهاست كه در زمره كارهاي من قرار دارد ، زمينه هاي پژوهشي كار را هم روشن شده كه به غير از قرآن در چه حيطه اي اين پژوهش بايد انجام شود و شسلما حيطه پژوهشي وسيعي نيز خواهد داشت . حتي از آثار هنري كه در فرهنگ هاي ديني و غير ديني ديگر هم انجام شده يكي از موضوعات اين پژوهش خواهد بود ، مثلا فلان فيلم يا رمان مبتني بر يهودي و يا مسيحي كه با موضوع شيطان انجام شده نيز مهم است . درك اختلافات و اشتراكات قرآني ما موضوع يكي از موضوعات اين پژوهش مي باشد .

اين نويسنده تصريح كرد : اين كار وقت بسياري را مي طلبد و متاسفانه هيچ مركزدولتي و غيردولتي اعلام حمايت از اين كار نكرده كه ما بتوانيم با فراق خاطر اين كار را انجام دهيم اما درهر صورت اين پژوهش را تحت هر شرايطي انجام خواهم داد .

همچنين وي در نظر دارد ، رماني مبتني بر قرآن را نيز بنويسد كه در واقع حلقه دوم اين پژوهش قرآني خواهد بود . رمان " شب جايي كه من بودم " با موضوع دفاع مقدس توسط نشر آستان قدس رضوي و رمان " دختري براي يك روز " و " محبوبه هر روز مي آيد " هم با موضوع دفاع مقدس توسط نشر بنياد شهيد از اين نويسنده در دست چاپ قرار دارد .