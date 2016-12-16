به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر جمعه در یادواره شهید مفتح و شهدای رزن گفت: ویژگی و برجستگی ممتاز انقلاب ما این است که رهبران آن دانشمندان هستند

وزیر دادگستری با بیان اینکه جامعه ای سراغ ندارید که شرط رهبری آن دانشمندی و دانش ورزی باشد، گفت: شاخصه بزرگ انقلاب ما این است که رهبر آن باید یک دانشمند باشد.

وی با تاکید بر اینکه اولین شهدای انقلاب ما علما هستند و بیشترین شهدای جبهه ها نسبت به دیگر قشرها روحانیون هستند، تاکید کرد: هنر روحانیون جمع کردن نخبگان به دور خود است و پیوند حوزه و دانشگاه با خون شهدا تضمین شده است.

حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه اخلاق، رکن فرهنگ نبوی است و اگر امروز می خواهیم جامعه ای پیرو پیامبر باشیم باید اخلاق را جدی بگیریم، گفت: تلاش برای ایجاد اشتغال، اصلی برای دولت است اما باید کار، به خصوص کار سخت، شرافت داشته باشد

وی با بیان اینکه پیام شهدا این است که برای عزت، شرافت، دوام و اعتلای اسلام باید از تمام هستی مایه گذاشت و خدا هم وعده داده که شهدا زنده هستند، گفت: آزادی حلب موضوع ساده ای نیست.

وی بابیان اینکه جبهه بزرگ حق و باطل شکل گرفته که یک طرف آن ایران است و پرچم پیروزی را در دست گرفته و بزودی در موصل هم پیروزی حاصل می شود، گفت: ملت ایران، امروز سرافراز است و بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، نرخ رشد اقتصادی ایران سه برابر منطقه و کشورهای تولیدکننده نفت است.

وزیر دادگستری بااشاره به اینکه ما بیکاری و مشکلات داریم اما کمبود بزرگ دوران تحریم را پشت سرگذاشته ای، گفت: دشمنان ناچارند کوتاه بیایند چراکه حلب، موصل، اقتصاد و انسجام ملی را می بینند.

حجت الاسلام پورمحمدی عنوان کرد: توقع آنها این بود با توافق، ما در جاهای دیگر هم کوتاه بیاییم اما دیدند این خبرها نیست

وی با بیان اینکه ما به بمب اتم نیاز نداریم، گفت: ما در تحقیق و علم و فناوری هسته ای کار خود را می کنیم و جلو می رویم.

