به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یعقوبی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از ایستگاه‌های آتش‌نشانی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: تعداد نیروی استاندارد یک ایستگاه آتش‌نشانی در هر شیفت ۱۲ نفر و در سه شیفت فعالیت نیروها ۳۶ نفر است.

وی افزود: این در حالی است که در هر شیفت فعالیت ایستگاه‌های اردبیل تنها شش نفر مشغول به فعالیت هستند و این تعداد به اضافه مسئول ایستگاه و فرمانده شیفت است.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تأکید کرد: زمانی نیروی ایستگاه‌ها به مراتب بیشتر بود اما در مقطعی تعداد قابل‌توجهی نیرو بازنشسته شد و این موضوع موجب شده در وضعیت فعلی با کمبود مواجه شویم.

یعقوبی با بیان اینکه دو سال گذشته برای جبران کمبود آزمون استخدامی برگزار و ۷۲ نفر پذیرش شد، اضافه کرد: این تعداد به دلیل اینکه در آزمون عملی نمره حدنصاب را نمی‌توانستند دریافت کنند مجبور به تکرار آزمون شدند و به همین دلیل جذب آن ها با تأخیر مواجه شده است.

وی تأکید کرد: علاوه بر این تأمین اعتبار لازم برای به کار گیری نیروها نیز ضروری است و در نهایت تعداد قبولی بستگی به استانداری و شهرداری اردبیل دارد.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تأکید کرد: با توجه به کمبود نیروی عملیاتی آتش‌نشان انتظار می‌رود وضعیت نیروها سریعاً مشخص شده و تمهیدات جذب آن ها اندیشیده شود.