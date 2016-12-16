همایش «تاج و طاووس» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «تاج و طاووس» با اجرای محمودرضا قدیریان و سخنرانی کوتاه حجت الاسلام سپهر نعیمی نماینده محترم نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی برگزار و در ادامه با سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع مهدویت در دنیای امروز همراه شد.

یکی از نقاط تمایز این برنامه نسبت به همایش های مشابه، اجرای متفاوت حسین عابدینی فر درباره مظلومیت امام عصر(عج) بود که با یک تست روانشناسی از جمعیت حاضر در سالن آغاز شد. وی با نقل اتفاقاتی که بعد از رحلت جانگداز پیامبر (ص) برای دخت گرامیش حضرت زهرا (س) افتاد، پرشکستگی و غربت این بانوی مظلوم در شهر مدینه را به مظلومیت و غربت حضرت صاحب الزمان(عج) در عصر کنونی تشبیه کرد. وی با اشاره به تنهایی حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع) در مدینه ادامه داد: "موسی بن جعفر(ع) می فرمایند: «مهدی طرد شده تنها، غریب، پنهان از نزدیکانش و به خاطر کشته شدن پدرش مظلوم است.»(۱) طرد شدن امام زمان(عج) به این معنی است که امروز هم ما به نحوی داریم پر این طاووس اهل بهشت را مثل مادر بزرگوارش می شکنیم و هر کدام از ما به اندازه ای در غربت او سهیم هستیم."

وی در ادامه به تشریح وظایف منتظران در عصر غیبت پرداخت و از جامعه ی فرهیخته ی دانشگاهی خواست به جای استفاده از عبارت "تاجگذاری" برای امام زمان(عج)، تاج نوکری ایشان را بر سر خویش قرار دهند و هر کس به اندازه توانش سهمی در از غربت درآوردن این امام همام ایفا کند.

همایش «تاج و طاووس» با شعرخوانی کاظم بهمنی با موضوع مهدویت و رونمایی از تابلوی "پازل انتظار"، با قرائت بیانیه ای توسط محمدنوید خان محمدی به نمایندگی از اعضای کانون مهدویت سنا به شرح ذیل به پایان رسید:

بِسْم رب المهدی عج

مولایم!

سالها گذر کرده و مژگان رمق دیده ات از شماره کردن یاران کشتی نجاتت هنوز بی تاب و خسته نشده اند..

و ما امروز به بهانه ی آغاز بیعتی نو با دستان مهربانت این نقش را در چهاردیواری قلبمان به نشان غربت تو قاب میگیریم و فریاد میزنیم مسیر نورانی ظهورت را،با دست و دل و وجودمان ...

یاریمان کن درک کنیم #کنار_هم_که_باشیم...

#همدل که باشیم... #تو_می_آیی....

یک قطعه از پازل هم که کم باشد نقشه تمام عیار رسیدنت #ناقص میماند... خسته ایم از تعارفات جمعه هایمان

دست به کارمان کن!

تا تمام دل را به میهمانی 'جورچین' ظهورت بیاوریم ....

ای معنای تمام جورشدنهای خوب...