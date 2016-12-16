مشکلات کشاورزان گوجه کار شهرستان دشتی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم دشتی و تنگستان پیش از ظهر جمعه در این بازدید اظهار داشت: در پی اعتراض کشاورزان استان بوشهر و به خصوص شهرستان دشتی و تنگستان با وزارت جهاد کشاورزی مکاتباتی در خصوص رسیدگی به بازار گوجه خارج از فصل که در استان کشت شده صورت گرفت ولی متاسفانه توجه زیادی از سوی وزارت خانه صورت نگرفت.

سید کمال‌الدین شهریاری افزود: در همین راستا نامه‌ای به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نوشته شد و از کمیسیون درخواست کردیم که تعدادی از اعضای کمیسیون به منطقه تشریف بیاوردند و از نزدیک مسائل مشکلات گوجه‌کاران خارج فصل را ببیند و تصمیات لازم گرفته شود.

شهریاری بیان کرد: بعد از این بازدید نشستی در استان با حضور مسئولین برگزار خواهد شد و نهایتا گزارش نهایی آن در کمسیون مطرح و پیگیری خواهد شد تا زحمات کشاورزان مظلوم نقش بر آب نشود.

فرماندار دشتی نیز گفت: امروز محصولات خارج از فصلی مانند گوجه فرنگی بازار چندانی ندارند.

غلامرضا مهرجو افزود: در تلاش هستیم تا با پیگیری‌های لازم بتوانیم از ضرر و زیان بیشتر به کشاورزان جلوگیری کنیم و از اتاق بازرگانی درخواست داریم با توجه به وظایفی که پیش‌بینی شده است تلاش کنند تا کشاورزان بتوانند به راحتی محصولات خود را به فروش برسانند.

مهرجو ادامه داد: اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بنا به دعوت نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و پیگیری‌ مشکلات گوجه‌کاران این شهرستان به استان بوشهر سفر کردند.

وی یادآور شد: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به صورت میدانی از مزارع کشت گوجه فرنگی در سنا، علی‌آباد، بادوله و یکی از شرکت‌های حمل و نقل بازدید کرده و با کشاورزان به صورت حضوری صحبت کردند.