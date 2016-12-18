علی رهبری مدیر سابق ارکستر سمفونیک تهران به خبرنگار مهر گفت: به دعوت بنیاد فرهنگی هنری آنتالیا من و الکساندر مارکوف به همراهی ارکستر سمفونیک دولتی آنتالیا ۱۳ ژانویه مصادف با ۲۴ دی ماه در سالن اسپندوس آنتالیا کنسرتی را برگزار می کنیم. الکساندر مارکوف نوازنده آمریکایی که اغلب از او به عنوان یک نابغه در نوازندگی ویولون یاد می شود برنده مدال طلای مسابقه مشهور پاگانینی است که تاکنون با اغلب ارکسترهای بزرگ جهان برنامه داشته است.

رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران با اشاره به همکاری های قبلی خود با مارکوف عنوان کرد: الکساندر مارکوف که اکنون مشغول برگزاری تور بزرگ کنسرت هاییش در کشور چین است، زمانی که در ایران حضور داشتم دعوت به ایران را پذیرفته بود و قرار بود طبق برنامه از قبل منتشر شده ارکستر سمفونیک تهران روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت با ارکستر سمفونیک تهران کنسرتو چایکوفسکی را در تالار وحدت اجرا کند که با استعفای بنده از ارکستر این اجرا منتفی شد.

وی در پایان با اشاره به جزییات کنسرت پیش‌رو بیان کرد: در این کنسرت ضمن اجرای کنسرتو شماره یک پاگانینی، سمفونی ۵ شوستاکوویچ را رهبری خواهم کرد. این در حالی است که بنده تاکنون همکاری های زیادی با الکساندر مارکوف در اجراهای مختلف داشتم که این بار باعث خوشحالی است که می توانم در کنار دوست صمیمی ام دوباره برنامه ای داشته باشیم.